Oud-bondscoach Pauw aan de slag bij Amerikaanse club

Het is voor het eerst in haar carrière dat Pauw een club onder haar hoede neemt. De club uit Texas koos de 54-jarige Pauw om haar ervaring in het internationale voetbal.

Pauw wordt gezien als een van de pioniers van het vrouwenvoetbal in Nederland. Ze kwam zelf 89 keer in actie voor de 'Leeuwinnen' en had Oranje tussen 2004 en 2010 onder haar hoede.

In de jaren daarvoor werkte ze als bondscoach en technisch directeur bij de Schotse bond. Na haar jaren bij Oranje werkte Pauw in Rusland en Zuid-Afrika. Na de Olympische Spelen van 2016 in Rio vertrok ze bij de Zuid-Afrikaanse bond.

Bij Houston Dash speelt onder anderen Carli Lloyd, in 2015 en 2016 gekozen tot beste voetbalster van de wereld. De club bestaat sinds 2013 en trad een jaar later toe tot de National Women's Soccer League. Prijzen zijn er nog niet gepakt.