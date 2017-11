De Boer wil serieus nadenken over bondscoachschap Oranje

De bond is op zoek naar een opvolger voor Dick Advocaat, die onlangs zijn laatste interland coachte. De Boer geldt, net als de onlangs bij Everton ontslagen Ronald Koeman, als een belangrijke kandidaat voor de positie.

"Ik wil er wel over nadenken. Ik ben een doener, sta graag op het veld en werk het liefst elke dag met een groep spelers. Als bondscoach is dat niet zo, dus dat moet ik dan wel meenemen", aldus de oud-coach van Ajax maandag in het programma Peptalk op Ziggo Sport.

De Boer werd in september ontslagen bij Crystal Palace. Hij was toen pas 77 dagen in dienst. Ook bij Internazionale, zijn vorige werkgever, werd De Boer snel weggestuurd wegens tegenvallende resultaten.

Assistent

De Boer, die met Ajax vier seizoenen op rij de landstitel behaalde, werkte al eerder bij het Nederlands elftal. De voormalige verdediger ging na het EK van 2008 aan de slag als assistent van bondscoach Bert van Marwijk. De Boer voerde die functie uit tot december 2010, toen hij bij Ajax aan de slag ging.

Omdat pas eind maart de eerstvolgende interlands worden gespeeld, heeft het nieuwe KNVB-bestuur onder leiding van Eric Gudde ruim de tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe bondscoach.

Oranje speelt op 23 maart vriendschappelijk tegen Engeland, vier dagen later staat een oefenduel in en met Spanje op het programma.