VVV-coach Steijn geeft Real-huurling Peeters voorlopig geen speeltijd

Peeters werd vorige week, net als Tarik Tissoudali, verbannen. De 19-jarige middenvelder mag zich dinsdag weer melden, maar Steijn is nog altijd niet blij met Peeters, die zich bij oud-prof Arno Arts had gemeld voor 'bijles'.

"Wij hebben vier fulltime trainers in dienst, we hebben tijd zat om met jongens aan de slag te gaan", zegt Steijn maandag tegen VI. "Mink heeft bij ons nooit aangegeven dat hij dat wilde."

"Sterker nog: Ik heb juist gezegd dat hij veel meer en harder moet trainen bij ons, want op dit moment heeft hij nul kans om in te vallen. Hij heeft er zijn handen vol aan om mee te komen, dus moet hij daarop focussen in plaats van elders te gaan trainen."

Toegevoegde waarde

Peeters werd afgelopen zomer op huurbasis binnengehaald door VVV, dat verwachtte dat de jeugdinternational "absoluut van toegevoegde waarde" zou kunnen worden voor de Limburgers.

Sinds zijn entree speelde Peeters echter pas negentig minuten voor de Venlonaren, in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Blauw Geel '38 (0-3). In de competitie kreeg de aanvaller nog geen speeltijd van Steijn.

Peeters maakt dinsdag in een duel van Jong VVV zijn rentee. Of Tissoudali daar ook aan meedoet, is niet zeker. Een gesprek tussen de aanvaller en de clubleiding liep volgens VI "niet zoals gehoopt".

