Overzicht: Alles over de loting van het WK 2018 in Rusland

De 32 deelnemende landen zijn verdeeld over vier potten van acht teams. In pot 1 zitten gastland Rusland en de zeven hoogst genoteerde landen op de FIFA-ranglijst per 16 oktober 2017. Deze landen zijn groepshoofd in hun poule.

Ook de indeling van de overige drie potten kwam tot stand op basis van de FIFA-ranking. In pot 2 zijn Spanje, Engeland, Uruguay en Colombia de sterkste landen, terwijl in pot 4 de laagst geklasseerde ploegen op de wereldranglijst zitten.

Voor de potindeling is de FIFA-ranking van oktober gebruikt. In de laatste editie, die 23 november uikwam, hebben zich enkele verschuivingen voorgedaan.

Spanje is als huidige nummer zes ingedeeld in pot 2, omdat de wereldkampioen van 2010 in oktober nog de nummer acht van de ranking was. Frankrijk profiteert daarvan, want dat team is van zeven naar negen gezakt, maar zit nog wel in pot 1.

Potindeling met tussen haakjes de FIFA-ranking van november:

Pot 1: Rusland (gastland, 65), Duitsland (1), Brazilië (2), Portugal (3), Argentinië (4), België (5), Polen (7), Frankrijk (9).

Pot 2: Spanje (6), Zwitserland (8), Peru (11), Colombia (13), Engeland (15), Mexico (16), Kroatië (17), Uruguay (21).

Pot 3: Denemarken (12), Zweden (18), IJsland (22), Senegal (23), Costa Rica (26), Tunesië (27), Egypte (31), Iran (32).

Pot 4: Servië (37), Australië (39), Marokko (40), Nigeria (50), Japan (55), Panama (56), Zuid-Korea (59), Saudi-Arabië (63).

Regels

Met uitzondering van Europese landen kunnen landen van hetzelfde continent elkaar niet treffen in de groepsfase. Voor Europese landen geldt een maximum van twee per poule, want er zijn meer Europese deelnemers (veertien) dan poules (acht).

Er zal per pot worden geloot, wat betekent dat eerst alle landen in pot 1 een groep krijgen aangewezen waarvan ze groepshoofd zijn. Rusland zal als gastland groepshoofd worden in poule A. Vervolgens worden de resterende balletjes van de groepshoofden gepakt en wordt het land uit het tweede balletje groepshoofd van poule B, de derde van groep C, enzovoort.

Als de groepshoofden bepaald zijn, is het de beurt aan de landen in pot 2. Hier verloopt de loting net iets anders dan in pot 1 het geval was. Een land wordt hier, nadat het uit het balletje is gehaald, gekoppeld aan een poule, die ook uit een aparte koker komt. Omdat landen uit hetzelfde continent niet tegen elkaar kunnen loten, zullen niet alle poules beschikbaar zijn. De derde en tot slot de vierde pot worden op dezelfde manier als de tweede verdeeld.

Een voorbeeld: Duitsland wordt uit pot 1 als tweede balletje na Rusland uit de bak getrokken. Onze oosterburen worden daarmee groepshoofd van poule B. In pot 2 wordt vervolgens als vijfde Peru getrokken, net als het balletje met poule B. Duitsland en Peru zullen dan bij elkaar in de groep zitten op het WK. Dit gaat ook zo met pot 3 en pot 4, waaruit nog maximaal één Europees land en geen Zuid-Amerikaans land mag worden toegevoegd aan deze poule.

Wie verrichten de loting?

De loting wordt verricht door een aantal prominente oud-voetballers die al eens een WK hebben gewonnen. Dat zijn Laurent Blanc, die in 1998 het WK in eigen land won met Frankrijk, Gordon Banks (wereldtitel met Engeland in 1966 in eigen land), Cafu (1994 en 2002 met Brazilië), Fabio Cannavaro (2006 met Italië), Diego Maradona (1986 met Argentinië) en Carles Puyol (2010 met Spanje).

Ook Diego Forlan en Nikita Simonyan hebben een rol. De Uruguayaan Forlan mag bij de loting helpen omdat alle spelers van de Uruguayaanse kampioensploegen van 1930 en 1950 niet meer in leven zijn. De 91-jarige Simonyan zal, als voormalig voorzitter van de Russische voetbalbond, ook assistentie verlenen.

Van Maradona is het onzeker of hij in actie kan komen. De Argentijn sloeg donderdag de generale repetitie over vanwege schouderklachten.

Miroslav Klose vertegenwoordigt de achtste wereldkampioen uit de geschiedenis. De Duitser mag de beker overhandigen aan de organisatie. De in Polen geboren Duitser nam na het gewonnen WK in 2014 afscheid als international en is met zestien doelpunten WK-topscorer aller tijden.

De presentatie van de show is in handen van de Engelse oud-spits Gary Lineker en de Russische verslaggeefster Maria Komandnaya. Het WK in Rusland begint op donderdag 14 juni met het duel tussen Rusland en het tweede land uit poule A. De finale vindt op zondag 15 juli plaats. Beide wedstrijden worden gespeeld in het Olympisch Stadion Luzhniki in Moskou.

