Bale maakt na maanden afwezigheid rentree bij Real Madrid in bekerduel

"Het plan is dat Bale speelt. We zullen zien hoeveel minuten hij gaat maken", zei trainer Zinedine Zidane maandag op een persconferentie in de aanloop naar het duel met de club uit de Segunda Division B.

"Ik hoop dat Bale weer snel honderd procent fit is", vervolgde de Fransman. "Maar ik kan nu nog niet zeggen wanneer het zover is. Op de training gaat het goed, nu heeft hij wedstrijden nodig."

Bale raakte op 26 september in het met 3-1 gewonnen Champions League-duel met Borussia Dortmund geblesseerd aan zijn kuit. Tijdens zijn revalidatie liep de 28-jarige aanvaller uit Wales een hamstringkwetsuur op, waardoor hij nog langer niet in actie kon komen.

Kovacic

Naast Bale keert Mateo Kovacic dinsdag terug van blessureleed. De Kroatische middenvelder was zes weken uitgeschakeld door een spierscheuring. Kovacic kwam dit seizoen pas tweemaal als invaller in actie. Zidane vertelde verder dat aanvoerder Sergio Ramos rust krijgt in de bekerwedstrijd tegen Fuenlabrada.

Real Madrid staat na een tegenvallende seizoensstart op de vierde plek in de Primera Division. De achterstand op koploper FC Barcelona bedraagt acht punten.

In de Champions League wist de titelverdediger zich al te plaatsen voor de knock-outfase. Real moet de poulewinst wel aan Tottenham Hotspur laten.

De zestiende finale tussen Real Madrid en Fuenlabrada begint dinsdag om 21.30 uur.

Bekijk de stand en het programma in de Primera Division