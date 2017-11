Clubleiding Dortmund wil Champions League-kwalificatie van Bosz

"Daar wordt niet aan gerommeld'', zei directeur Hans-Joachim Watzke maandag op de aandeelhoudersvergadering van de Duitse club. Net als een dag eerder op de ledenvergadering zei hij nog altijd vertrouwen te hebben in trainer Peter Bosz.

Dortmund had onder leiding van Bosz een vliegende start door zes van de eerste zeven competitieduels te winnen. Daarna volgde een enorm verval. Dortmund verspeelde zaterdag in de derby tegen Schalke 04 een voorsprong van 4-0 en incasseerde in blessuretijd de gelijkmaker (4-4).

'BVB' is in de Bundesliga gezakt van de eerste naar de vijfde plek en in de Champions League al uitgeschakeld voor de knock-outfase.

"Er moeten fouten zijn gemaakt, dat moet we analyseren", zei Watzke, zonder daar verder op in te gaan. Hij laat Bosz voorlopig zitten. De nummers één tot en met vier in Duitsland mogen de Champions League in.

