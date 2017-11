AC Milan ontslaat Montella en stelt Gattuso aan als nieuwe trainer

Montella speelde zondag thuis teleurstellend gelijk tegen Torino (0-0). De 'Rossoneri' hebben na veertien duels slechts twintig punten, achttien minder dan koploper Napoli. Milan, dat afgelopen zomer fors investeerde, heeft zich al wel geplaatst voor de knock-outfase van de Europa League.

De 39-jarige Gattuso speelde tussen 1999 en 2012 bijna vierhonderd wedstrijden voor Milan. De bikkelharde middenvelder won in die periode onder meer twee keer de Champions League en twee Italiaanse titels.

Hij was bij de achttienvoudig kampioen van Italië al werkzaam als coach van de beloften. De nieuwe trainer wordt dinsdag gepresenteerd op trainingscomplex Milanello, meldt Milan in een verklaring.

Gattuso sloot zijn carrière in 2013 af bij de Zwitserse club Sion, waar hij verder ging als trainer. Hij werd al snel ontslagen. Dat overkwam hem enkele maanden later ook bij Palermo.

Bij het Griekse OFI Kreta stapte Gattuso zelf al na een half jaar op. De Italiaan hield het vervolgens wel twee jaar vol bij Pisa. Gattuso keerde afgelopen zomer bij AC Milan terug als trainer van de beloften.

Contract

De 43-jarige Montella was bezig aan zijn tweede seizoen in San Siro, nadat hij vorig jaar zomer overkwam van Sampdoria.

De oud-spits leidde Milan in zijn eerste jaargang naar de zesde plaats in de Serie A, waardoor de club zich voor het eerst in vier jaar plaatste voor Europees voetbal. Het leverde Montella een nieuw contract tot medio 2019 op.

Gattuso is al de achtste Milan-coach nadat Carlo Ancelotti in 2009 na acht jaar vertrok (interim-coach Mauro Tassotti niet meegerekend), na Leonardo, Massimiliano Allegri, Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Sinisa Mihajlovic, Cristian Brocchi en Montella. Alleen Allegri (2010-2014) zat minimaal twee seizoenen op de bank in Milaan.

Sassuolo

Ook Sassuolo nam maandag afscheid van zijn trainer. Cristian Bucchi moet na een dienstverband van amper een half jaar vertrekken vanwege de slechte resultaten. Giuseppe Iachini werd aangesteld als opvolger.

De club van verdediger Timo Letschert staat met elf punten uit veertien wedstrijden maar net boven de degradatiestreep in de Serie A.

Sassuolo eindigde afgelopen seizoen onder leiding van Eusebio Di Francesco (nu AS Roma) op de elfde plek. De club uit de regio Modena plaatste zich een jaar eerder als nummer zes van Italië voor de Europa League. De ploeg won onder Bucchi pas drie keer en maakte bovendien slechts acht doelpunten.

De Italiaanse oud-spits versleet tijdens zijn actieve voetbalcarrière tal van clubs en heeft in vijf jaar als trainer ook al bij zes verschillende clubs gewerkt.

