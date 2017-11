Ajax sluit miljoenendeal met Chinese club Guangzhou R&F FC

De samenwerkingsovereenkomst, die algemeen directeur Edwin van der Sar maandag ondertekende, heeft een looptijd van vijf jaar. Beide clubs hebben de intentie uitgesproken om bij wederzijdse tevredenheid het contract met nog eens vijf jaar te verlengen.

Guangzhou R&F eindigde dit jaar als vijfde in de Chinese Super League, waar de afgelopen jaren tal van internationale topspelers lucratieve contracten tekenden. Bij Guangzhou speelden eerder onder anderen de Brazilianen Robinho en Paulinho. Laatstgenoemde verruilde afgelopen zomer voor een transfersom van liefst veertig miljoen euro Guangzhou voor FC Barcelona.

Momenteel staan de Australiër Apostolos Giannou en de Braziliaan Renatinho onder contract bij Guangzhou. De Serviër Dragan Stojkovic is de trainer.

Guangzhou R&F, dat in 2011 werd opgericht, hoopt door de samenwerking de beste jeugdopleiding van China te ontwikkelen. Ed Engelkes, die dit jaar stopte als trainer van de Ajax Vrouwen, wordt technisch directeur bij de Chinese club.

De 53-jarige Engelkes neemt een aantal trainers van Ajax mee die de filosofie van de Amsterdamse club gaan overbrengen op de Chinese stafleden en jeugdspelers. Ze worden vanuit Amsterdam ondersteund door een team specialisten.

Andere clubs

Guangzhou R&F wordt de tweede buitenlandse club waarmee Ajax samenwerkt. De club heeft al langer een deal met het Zuid-Afrikaanse Ajax Cape Town en dat leidde onder meer tot de komst van Thulani Serero. De middenvelder, die inmiddels voor Vitesse speelt, kwam tot 88 Eredivisiewedstrijden voor de Amsterdammers. In het verleden had Ajax ook samenwerkingsverbanden met een Ghanese en een Belgische club.

Ajax streeft er naar in meerdere werelddelen vergelijkbare samenwerkingen aan te gaan als met Guangzhou R&F. Volgens Van der Sar is het doel van de samenwerking met de Chinese club vooral om verder te groeien op voetbalgebied.

"We waren de afgelopen jaren al actief op de Aziatische markt, maar voornamelijk op commercieel gebied. Deze samenwerking draait vooral om voetbal. De jeugdopleiding is voor Ajax al decennialang ontzettend belangrijk in alles wat wij doen. Dat we nu onze kennis kunnen delen in deze samenwerking met Guangzhou R&F is goed voor beide clubs."

"Het is bekend dat het voor ons lastig is om in de huidige Europese voetbalwereld verder te groeien. Door de Ajax Coaching Academy creëren we desondanks kansen om hierin stappen te maken."

Rijke historie

Ook Guangzhou R&F verwacht veel van de samenwerking. "Ajax is een club met een rijke historie, nationaal en internationaal. Zij hebben de beste jeugdopleiding van de wereld", zegt Nicky Wong, vicepresident van de club.

"Wij zijn een jonge club, maar met dezelfde filosofie als Ajax heeft waar het gaat om de manier van spelen, maar ook met betrekking tot opleiden van jeugd. Wij hebben veel vertrouwen in een vruchtbare samenwerking."