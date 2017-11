Barcelona-spelers vragen om video-arbiter na 'spookdoelpunt' Messi

"Ik zag zelfs vanaf de middenlijn dat het een zuiver doelpunt was", zei verdediger Jordi Alba na het duel in Valencia tegen Spaanse media. "Het was een grote fout van de scheidsrechter, dit soort dingen mag hij niet missen."

Messi leek Barcelona na een halfuur op voorsprong te zetten in Mestalla. Valencia-doelman Neto liet een schot van de Argentijn tussen zijn benen door glippen en haalde de bal pas achter de doellijn weg, maar de arbitrage kende geen treffer toe.

Omdat de Primera Division als enige van de vijf grote Europese competities geen doellijntechnologie gebruikt, kon de foute beslissing van scheidsrechter Ignacio Iglesias Villanueva niet hersteld worden.

Noodzaak

De Spaanse bond maakte vorige maand wel bekend dat er vanaf volgend seizoen een video-arbiter zal worden ingevoerd in La Liga, maar daar had Barcelona zondag nog niks aan.

"In dit soort situaties zouden technologische hulpmiddelen ideaal zijn. Er zou dan geen twijfel zijn geweest of het een doelpunt was of niet", zei aanvoerder Andres Iniesta van de Catalanen.

Alba sloot zich daarbij aan: "Technologie zal het voetbal helpen door dit soort problemen op te lossen."

Middenvelder Sergio Busquets noemde de videoscheidsrechter een noodzaak voor La Liga. "Een videoscheids kan een heleboel dingen niet oplossen, maar wel een situatie als deze", wees hij naar het 'spookdoelpunt' van Messi.

"We hebben deze ontwikkeling nodig, niet alleen omdat dit doelpunt niet is geconstateerd. La Liga is de beste competitie ter wereld waarin de beste voetballers spelen, die verdient ook de beste technologie.''

Valverde

Barcelona leed mede door de niet goedgekeurde treffer bijna zijn eerste competitienederlaag van het seizoen, want Valencia kwam na een uur op voorsprong via Rodrigo. Alba bezorgde de koploper acht minuten voor tijd nog een punt.

"Ik ben blij dat we onze concentratie niet verloren en een antwoord hadden op de 1-0 van Valencia, ondanks de controverse in de eerste helft", stelde Barcelona-trainer Ernesto Valverde.

De oud-coach van Valencia baalde van de misser van de arbitrage voor rust, maar gaf ook toe dat Barcelona vorige maand in het competitieduel met Malaga ook een keer geluk had met de arbitrage. "Toen telde een doelpunt van ons terwijl de bal duidelijk over de achterlijn was geweest", doelde hij op de openingstreffer van Gerard Deulofeu in die wedstrijd.

Barcelona heeft door de remise na dertien wedstrijden nog steeds vier punten voorsprong op nummer twee Valencia. Atletico Madrid en Real Madrid volgen op acht punten van de Catalanen.

