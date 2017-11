Barcelona pakt ondanks arbitrale dwaling punt in topper tegen Valencia

Barcelona houdt een voorsprong van vier punten op de naaste belager. De Catalanen staan na dertien speelronden op 35 punten. Valencia, dat net als de Spaanse koploper dit seizoen nog ongeslagen is, heeft 31 punten.

Rodrigo maakte na een uur spelen het openingsdoelpunt van de thuisclub. Jordi Alba voorkwam in de 82e minuut dat Barcelona de eerste nederlaag van het seizoen leed.

Atletico Madrid en Real Madrid boekten dit weekend een zege en sluipen daardoor iets dichterbij in de stand. De stadgenoten delen de derde plaats met 27 punten uit dertien duels.

Blunder

Barcelona had in eerste helft op voorsprong moeten komen, maar werd benadeeld toen de arbitrage blunderde door na een halfuur spelen een zuivere treffer van Lionel Messi over het hoofd te zien. Valencia-doelman Neto liet een schot van de Argentijn tussen zijn benen door glippen en haalde de bal pas achter de doellijn weg. De scheidsrechter liet echter gewoon doorspelen.

Van de vijf toplanden is de Primera Division de enige competitie zonder doellijntechnologie. De bedoeling is wel om met ingang van komend seizoen de videoscheidsrechter (VAR) op het hoogste niveau in Spanje in te voeren. Doellijntechnologie is daarvan een belangrijk onderdeel.

Valencia profiteerde direct na het incident bijna nog van alle chaos in de gelederen van Barcelona. Simone Zaza schoot uit de counter echter net naast.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Primera Division

De Vrij

In Italië verspeelde Lazio ondanks een treffer van De Vrij punten in de Serie A. De Romeinen bleven donderdag in de Europa League tegen Vitesse steken op een 1-1 gelijkspel en die stand zagen ze ook in het competitieduel met Fiorentina na negentig minuten op het scorebord staan.

De Vrij kopte in de 25e minuut raak uit een vrije trap van Luis Alberto. De thuisclub verzuimde echter 2-0 te maken en daar profiteerde Fiorentina in de 94e minuut alsnog van. Khouma Babacar benutte een strafschop: 1-1.

Op de ranglijst van de Serie A zakte Lazio naar de vijfde plek, op negen punten van koploper Napoli. De ploeg die op 6 december de laatste tegenstander van Feyenoord is in de groepsfase van de Champions League versloeg Udinese met 0-1.

Napoli

Jorginho werd na een halfuur spelen de matchwinner voor Napoli. De middenvelder kwam tot scoren uit de rebound van een strafschop, die hij eerst zelf had gemist. Bram Nuytinck bleef in Udine bij de thuisclub op de bank.

Napoli bleef twee punten los van naaste belager Internazionale. De nummer twee was zaterdag met 3-1 te sterk voor Cagliari. Juventus versloeg middenmoter Crotone met 3-0. Pas na de rust kwam bij de titelhouder de productie op gang. Mario Mandzukic, Mattia De Sciglio en Medhi Benatia brachten voor eigen publiek de treffers op hun naam.

AS Roma bleef met Kevin Strootman in de basis bij Genoa steken op 1-1. Stephan El Shaarawy opende namens de bezoekers na een uur spelen de score. Ploeggenoot Daniele De Rossi kreeg in de 69e minuut rood wegens slaan. Daarna maakte Gianluca Lapadula er uit een strafschop 1-1 van. Strootman schoot in de slotfase nog op de lat.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A