Uitgefloten Ziyech weet niet waarom hij mikpunt is van Ajax-fans

De middenvelder hoorde vooral in de eerste helft regelmatig afkeurend gefluit vanaf de tribune in de Johan Cruijff Arena op het moment dat hij de bal verspeelde.

"Supporters die hun eigen spelers uitfluiten, kan ik geen supporters noemen", beet Ziyech bij de NOS van zich af. "Je hoort je ploeg te steunen, ook als het wat minder gaat."

"Vorig jaar was Traoré degene die altijd werd uitgefloten", verwijst hij naar zijn afgelopen zomer naar Olympique Lyon vertrokken oud-ploeggenoot. "Nu zoeken ze iemand anders."

Stinkende best

Ziyech snapt niet waarom uitgerekend hij het mikpunt is van de kritische fans. De Marokkaans international scoorde dit seizoen drie keer, heeft de meeste assists (acht) van heel de Eredivisie en is regelmatig de uitblinker bij de ploeg van trainer Marcel Keizer.

"Ik doe altijd mijn stinkende best. En ik ben altijd heel gevaarlijk, ook als ik niet goed in de wedstrijd zit. Maar ondanks de goede acties die ik in de tweede helft maakte, hoorde ik nog steeds een paar keer gefluit."

Ziyech is niet bang dat de negatieve houding van een deel van het thuispubliek ten koste gaat van zijn prestaties. "Het gaat niet in mijn hoofd zitten. Als een actie mislukt, probeer ik het gewoon nog een keer. Ik leg nu eenmaal risico in mijn spel. Zolang de trainer daar vertrouwen in heeft, maakt het me niet uit wat mensen ervan vinden."

Assist

De opvallendste actie van Ziyech tegen Roda JC was de assist waaruit Justin Kluivert op slag van rust voor de gelijkmaker zorgde. "Dat was een belangrijk moment. Het is een groot verschil of je met 0-1 of 1-1 naar de kleedkamer gaat", beaamde de spelmaker. "In de tweede helft bleek dat het ons goed had gedaan."

Na rust walste Ajax over de hekkensluiter van de Eredivisie heen en werd er nog vier keer gescoord. "Het ging beter lopen en we hebben veel meer kansen gecreëerd." Ook het inbrengen van Frenkie de Jong als extra middenvelder speelde daarbij een rol. "Dat we omschakelden naar 3-4-3 heeft zeker geholpen."

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie