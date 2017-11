Zoet blij dat hij Isimat terugbetaalde met redding in slotfase tegen Excelsior

"Ik heb liever minder te doen, maar na afloop kwamen er ploeggenoten naar me toe om me te bedanken en dat is lekker", aldus Zoet voor de camera van FOX Sports.

Een van die ploeggenoten was Nicolas Isimat-Mirin. De Franse verdediger, die vorige week tegen PEC Zwolle (0-1) de winnende treffer maakte, werkte de bal in de slotfase bijna in eigen doel. Zoet wist ternauwernood de gelijkmaker te voorkomen.

"'Isi' heeft zich tegen PEC onsterfelijk gemaakt en nu kon ik hem dat terugbetalen. De punten zijn binnen, al hoop ik dat het de volgende keer makkelijker gaat. Voor iedereen die PSV een warm hart toedraagt zou het fijn zijn als ze een keer achterover kunnen leunen bij een wedstrijd."

Inzet

Halverwege leek het nog een eenvoudige middag te worden voor PSV dat door een eigen goal van Excelsior-verdediger Jurgen Mattheij en de tiende Eredivisietreffer van Hirving Lozano met 0-2 leidde. Maar na de 1-2 vlak na rust van Ryan Koolwijk werd het alsnog spannend.

Trainer Phillip Cocu was daarom alleen over de eerste helft tevreden. "We speelden veel dominanter dan tegen PEC en zetten goed druk", aldus Cocu. "In de rust zei ik dat we gewoon zo door moesten gaan, want dan zouden we niet meer in de problemen komen."

Tot ontevredenheid van Cocu zag hij in de tweede helft echter een heel ander PSV. "Dat het toch nog een wedstrijd werd, hebben we aan onszelf te danken. We trokken de lijn niet door en werden slordig. Zeker na de 1-2 dachten we alleen nog aan de punten in plaats van aan goed voetbal. Gelukkig hebben we uiteindelijk wel gewonnen, maar dat was vooral op basis van inzet."

Ajax

Omdat nummer twee Ajax eerder op zondag met 5-1 won van Roda JC blijft de voorsprong van PSV acht punten. Ook nummer drie AZ staat acht punten achter op de koploper.

Volgende week speelt PSV thuis tegen Sparta. Een week later is de topper in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie