Memphis scoort twee keer voor Lyon, koploper City wint in slotfase

Bij Olympique Lyon stond net als Memphis ook Kenny Tete in de basis in de Allianz Riviera. De afgelopen zomer van Ajax overgekomen rechtsback gaf de assist op de 0-2 van Maxwell Cornet.

Memphis had al in de vijfde minuut de score geopend. Na de 0-3 van Mariano tekende de buitenspeler in de 38e minuut ook voor de 0-4. Myziane Maolida bepaalde tien minuten voor tijd de eindstand.

Bij Nice zat Wesley Sneijder niet bij de selectie. De Zuid-Franse ploeg, die zich donderdag in een poule met Vitesse verzekerde van overwinterning in de Europa League, staat slechts zestiende in de Ligue 1. Lyon bezet de derde plaats, zes punten achter koploper Paris Saint-Germain.

Sterling

In Engeland ontsnapte Manchester City aan puntenverlies in de uitwedstrijd tegen Huddersfield Town. Net als dinsdag in de Champions League tegen Feyenoord werd Raheem Sterling vlak voor tijd de matchwinner: 1-2.

Koploper Manchester City, dat dit seizoen in de Premier League alleen punten verspeelde tegen Everton (1-1), keek halverwege zelfs tegen een achterstand aan. Huddersfield, met de Nederlander Rajiv van la Parra in de basis, kwam op slag van rust op voorsprong door een eigen doelpunt van Nicolas Otamendi.

De nieuwkomer op het hoogste niveau in Engeland kon daar maar kort van genieten. In de 47e minuut maakte Sergio Aguero uit een penalty 1-1 van. Dankzij Sterling, die de bal uit de rebound gelukkig in het doel werkte, sleepte de ploeg van trainer Pep Guardiola zelfs nog de zege uit het vuur.

Van la Parra speelde de hele wedstrijd mee, maar kreeg na de wedstrijd rood na een opstootje met City-speler Leroy Sané.

Arsenal

Arsenal boekte eveneens een gelukkige zege. Door een benutte strafschop van Alexis Sanchez in de tweede minuut van blessuretijd won de ploeg van coach Arsène Wenger met 0-1 bij Burnley.

Arsenal klimt van de zesde naar de vierde plaats in de Premier League, met 25 punten uit dertien wedstrijden. Burnley heeft drie punten minder en bezet de zevende plaats. Manchester City staat ruim bovenaan met 37 punten uit dertien duels.

Virgil van Dijk en Wesley Hoedt boekten met Southampton een ruime 4-1 overwinning op Everton. Het Nederlandse verdedigingsduo maakte in het eigen St. Mary's Stadium de negentig minuten vol.

Southampton is na dertien speelronden de nummer tien in de Premier League. Everton blijft ook na het ontslag van Ronald Koeman teleurstellend presteren. Onder leiding van interim-coach David Unsworth staan de 'Toffees' als nummer zestien maar net boven de degradatiestreep.

Napoli

In Italië handhaafde Napoli zich aan de kop van de Serie A. De ploeg die op 6 december de laatste tegenstander van Feyenoord is in de groepsfase van de Champions League versloeg Udinese met 0-1.

Jorginho werd na een halfuur spelen de matchwinner. De middenvelder kwam tot scoren uit de rebound van een strafschop, die hij eerst zelf had gemist. Bram Nuytinck bleef in Udine bij de thuisclub op de bank.

Napoli bleef twee punten los van naaste belager Internazionale. De nummer twee was zaterdag met 3-1 te sterk voor Cagliari. Titelhouder Juventus, dat nu op zeven punten staat van Napoli, speelt zondagavond tegen Crotone.

AS Roma bleef met Kevin Strootman in de basis bij Genoa steken op 1-1. Stephan El Shaarawy opende namens de bezoekers na een uur spelen de score. Ploeggenoot Daniele De Rossi kreeg in de 69e minuut rood wegens slaan. Daarna maakte Gianluca Lapadula er uit een strafschop 1-1 van. Strootman schoot in de slotfase nog op de lat.

