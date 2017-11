Memphis scoort twee keer voor Lyon, City boekt nipte uitzege

Bij Olympique Lyon stond net als Memphis ook Kenny Tete in de basis in de Allianz Riviera. De afgelopen zomer van Ajax overgekomen rechtsback gaf de assist op de 0-2 van Maxwell Cornet.

Memphis had al in de vijfde minuut de score geopend. Na de 0-3 van Mariano tekende de buitenspeler in de 38e minuut ook voor de 0-4. Myziane Maolida bepaalde tien minuten voor tijd de eindstand.

Bij Nice zat Wesley Sneijder niet bij de selectie. De Zuid-Franse ploeg, die zich donderdag in een poule met Vitesse verzekerde van overwintering in de Europa League, staat slechts zestiende in de Ligue 1.

Paris Saint-Germain

Koploper Paris Saint-Germain vergrootte de voorsprong op titelhouder AS Monaco. De topper in het Stade Louis II eindigde in 1-2 in het voordeel van de lijstaanvoerder.

Edinson Cavani en Neymar scoorden voor de bezoekers. João Moutinho zorgde in de 81e minuut namens de thuisclub nog voor een spannende slotfase, maar de gelijkmaker bleef uit.

PSG staat nu negen punten los van Monaco, dat de tweede plek op doelsaldo moest afstaan aan Olympique Lyon. De hoofdstedelingen zijn als enige club in de Franse Ligue 1 nog ongeslagen.

Sterling

In Engeland ontsnapte Manchester City aan puntenverlies in de uitwedstrijd tegen Huddersfield Town. Net als dinsdag in de Champions League tegen Feyenoord werd Raheem Sterling vlak voor tijd de matchwinner: 1-2.

Koploper Manchester City, dat dit seizoen in de Premier League alleen punten verspeelde tegen Everton (1-1), keek halverwege zelfs tegen een achterstand aan. Huddersfield, met de Nederlander Rajiv van la Parra in de basis, kwam op slag van rust op voorsprong door een eigen doelpunt van Nicolas Otamendi.

De nieuwkomer op het hoogste niveau in Engeland kon daar maar kort van genieten. In de 47e minuut maakte Sergio Aguero er uit een penalty 1-1 van. Dankzij Sterling, die de bal uit de rebound gelukkig in het doel werkte, sleepte de ploeg van trainer Pep Guardiola zelfs nog de zege uit het vuur.

Van la Parra speelde de hele wedstrijd mee, maar kreeg na de wedstrijd rood voor zijn rol in een opstootje met City-speler Leroy Sané.

Arsenal

Arsenal boekte eveneens een gelukkige zege. Door een benutte strafschop van Alexis Sanchez in de tweede minuut van blessuretijd won de ploeg van coach Arsène Wenger met 0-1 bij Burnley.

Arsenal klimt van de zesde naar de vierde plaats in de Premier League, met 25 punten uit dertien wedstrijden. Burnley heeft drie punten minder en bezet de zevende plaats. Manchester City staat ruim bovenaan met 37 punten uit dertien duels.

Virgil van Dijk en Wesley Hoedt boekten met Southampton een ruime 4-1 overwinning op Everton. Het Nederlandse verdedigingsduo maakte in het eigen St. Mary's Stadium de negentig minuten vol.

Southampton is na dertien speelronden de nummer tien in de Premier League. Everton blijft ook na het ontslag van Ronald Koeman teleurstellend presteren. Onder leiding van interim-coach David Unsworth staan de 'Toffees' als nummer zestien maar net boven de degradatiestreep.

Janssen

In Turkije boekte Vincent Janssen met Fenerbahçe een 0-1 uitzege bij Antalyaspor. De Nederlander gaf in de 45e minuut de voorzet op het winnende doelpunt van de Braziliaan Giuliano. Vlak voor tijd kreeg Janssen nog een gele kaart.

Fenerbahçe laat de achterstand op Galatasaray, dat zaterdag thuis met 2-0 won van Alanyaspor, daardoor niet verder oplopen. Fenerbahçe heeft zes punten minder dan de koploper. Basaksehir staat met 26 punten tweede en heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed.

Hertha

In Duitsland boekte Karim Rekik met Hertha BSC een 0-2 overwinning bij FC Köln. De Bosniër Vedad Ibisevic maakte beide treffers tegen de hekkensluiter van de Bundesliga. Hertha staat elfde.

Rick van Drongelen heeft met Hamburger SV voorlopig de degradatiezone verlaten dankzij een 3-0 thuiszege op TSG Hoffenheim. De Nederlandse verdediger mocht een kwartier voor tijd invallen. HSV staat nu vijftiende, Hoffenheim is de nummer zeven.

Koploper Bayern München blijft ondanks de 2-0 nederlaag van zaterdag bij Borussia Mönchengladbach de koploper in Duitsland. De voorsprong op RB Leipzig bedraagt na dertien speelronden nog drie punten.

Club Brugge

Club Brugge boekte in België een zwaarbevochten 3-2 thuiszege tegen Zulte Waregem. De ploeg van de Kroatische trainer Ivan Leko werkte tot twee keer toe een achterstand weg. Club Brugge staat na zestien wedstrijden stevig aan kop en heeft een voorsprong van zes punten op Charleroi.

Voor de thuisploeg kwamen Brandon Mechele (1-1), Wesley Moraes (2-2) en Anthony Limbombe (3-2) tot scoren. Voor Zulte troffen Aaron Leya Iseka en Nill De Pauw doel.

Bij Club Brugge hadden Stefano Denswil en Ruud Vormer een basisplaats. Jordy Clasie viel in de 67e minuut in. Sandy Walsh was basisspeler bij Zulte Waregem.

