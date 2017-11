FC Utrecht boekt late zege op Sparta, Vitesse vecht zich langs tiental ADO

FC Utrecht kende een droomstart op Het Kasteel en kwam al na 37 seconden spelen op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Zakaria Labyad.

De spelmaker maakte op aangeven van Gyrano Kerk van dichtbij voorlopig de snelste treffer van dit seizoen in de Eredivisie.

Sparta rechtte echter de rug en kwam via Nick Proschwitz tien minuten na rust langszij. De aanvaller tikte op de doellijn een voorzet van Sherel Floranus simpel binnen.

Labyad schoot FC Utrecht twintig minuten voor tijd toch weer op voorsprong. Hij krulde een vrije trap vanaf de zijkant van het strafschopgebied in één keer achter Sparta-doelman Roy Kortsmit in de korte hoek.

Vijf minuten later besliste Kerk de wedstrijd in Utrechts voordeel. De aanvaller faalde na doorkoppen van Sander van de Streek oog in oog met Kortsmit niet.

Door de overwinning nam FC Utrecht de vijfde plaats op de ranglijst weer over van Feyenoord. Sparta bleef op de elfde plek steken en bezit slechts vier punten meer dan hekkensluiter Roda JC.

Vitesse-ADO Den Haag

Bij de wedstrijd tussen Vitesse en ADO Den Haag viel er aanvankelijk weinig te genieten voor beide doelen. Pas na rust ontbrandde het duel enigszins.

Tim Matavz had Vitesse in de vijftigste minuut op voorsprong moeten zetten, maar de spits zag zijn strafschop gekeerd worden door ADO-keeper Robert Zwinkels.

Vitesse trapte vanaf dat moment het gaspedaal wat steviger in en in de slotfase was het dan ook eigenlijk wachten op de 1-0. De Europa League-deelnemer had het geluk echter niet aan zijn zijde, want tot drie keer toe werd het houtwerk geraakt.

Toch kwam de verdiende zege er alsnog voor Vitesse. Uit een hoekschop van Thomas Bruns kopte Matt Miazga in de 87e minuut op uiterst fraaie wijze de 1-0 binnen, waarna Bryan Linssen diep in blessuretijd na een snelle counter de eindstand op 2-0 bepaalde.

Vitesse stond op dat moment al lang en breed met een man meer op het veld na een rode kaart (twee keer geel) voor ADO-verdediger Tyronne Ebuehi in de 71e minuut.

Door de overwinning ging ook Vitesse Feyenoord weer voorbij in de stand en nestelde het zich op de zesde plaats. ADO is nog altijd terug te vinden op de elfde positie.

