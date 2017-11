Koploper PSV boekt benauwde zege bij Excelsior

Door een eigen goal van Jurgen Mattheij en een treffer van Hirving Lozano leidde PSV halverwege met 0-2. Ryan Koolwijk maakte kort na rust de aansluitingstreffer. Verder kwam Excelsior niet, ondanks een paar aardige mogelijkheden in de slotfase.

De zege in Rotterdam is de negende op rij van PSV in de Eredivisie. Het laatste puntenverlies van de Eindhovenaren dateert van 10 september toen de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen met 2-0 verloren werd.

Omdat nummer twee Ajax eerder op zondag met 5-1 won van Roda JC blijft de voorsprong van PSV acht punten. Ook nummer drie AZ staat acht punten achter op de koploper.

Volgende week speelt PSV thuis tegen Sparta. Een week later is de topper in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax.

Lat

Nadat PSV het de afgelopen weken lastig had tegen FC Twente (4-3) en PEC Zwolle (0-1) hoopte Excelsior op een stuntje, maar voor rust oogde de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag onmachtig en was het de uitploeg die kansen kreeg

Gaston Pereiro nam in de elfde minuut de eerste serieuze doelpoging van PSV voor zijn rekening. Zijn schot ging nog net voorlangs, maar twee minuten later was het wel raak. Bij een voorzet van Jürgen Locadia was Jurgen Mattheij eerder bij de bal. De verdediger van Excelsior wilde wegwerken, maar in plaats daarvan schoot hij de bal achter zijn eigen doelman Ögmundur Kristinsson.

Kort daarna voorkwam Kristinsson een tweede tegentreffer door een kopbal van Daniel Schwaab op de paal te tikken. Ook Locadia raakte het houtwerk (lat) en Nicolas Isimat-Mirin werkte de rebound van dichtbij over. Met een 0-1 achterstand mocht Excelsior daarom niet ontevreden zijn, ware het niet dat Lozano aan het einde van de eerste helft alsnog 0-2 maakte. Via Mattheij schoot de Mexicaan zijn tiende doelpunt van het seizoen binnen, waardoor hij alleen topscorer is.

Zwak verdedigen

De drie punten leken daarmee al zo goed als binnen voor PSV, maar in de tweede helft werd het toch weer snel spannend. Ryan Koolwijk kreeg in de 53e minuut alle tijd van de PSV-verdedigers en schoof binnen (1-2). Drie minuten later had Stanley Elbers, na opnieuw zwak verdedigen bij PSV, de 2-2 moeten maken.

Doelman Jeroen Zoet bracht redding voor PSV, dat ook daarna nog enkele keren goed weg kwam. In de absolute slotfase schoot Isimat de bal bijna in eigen doel. Zoet tikte de bal ternauwernood over, waarna zelfs Excelsior-keeper Kristinsson bij de laatste corner mee naar voren ging.

Ook de IJslander kreeg de bal er niet in, waardoor het 1-2 bleef en PSV zijn ruime voorsprong van acht punten op Ajax en AZ behoudt.

