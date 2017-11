Kluivert hoopt na hattrick tegen Roda JC op vaste plek als linksbuiten

"Het was een leuke dag, want het was mijn eerste hattrick in mijn carrière", begon Kluivert zijn verhaal voor de camera van FOX Sports. "Ik heb lange tijd moeten wachten. Ik heb niet altijd alles gespeeld, maar daar geef ik de trainer niet de schuld van. Alleen mijzelf. Ik heb vandaag bewezen dat ik het wel kan en ben tevreden."

Kluivert mocht net als in het uitduel van vorige week met NAC Breda (0-8) aan de linkerkant van de aanval starten omdat de eerste keuze van Keizer op die plek, Amin Younes, nog altijd niet hersteld is van een knieblessure.

Kluivert hoopt dat hij ook als Younes weer honderd procent fit is als linksbuiten mag spelen en niet weer zich moet focussen op de concurrentiestrijd met David Neres aan de andere kant van de aanval. "Ik heb mijn hele leven linksbuiten gestaan. Dat zag je vandaag wel. De belangrijkste goal was de eerste, de mooiste was de tweede."

Kluivert was ook in zijn nopjes met de wedstrijdbal die hij dankzij zijn drie doelpunten mee naar huis mocht nemen. "Iedereen moet de bal tekenen van mij. Hij krijgt een mooi plekje. Ik vind het ook mooi dat ik de eerste Kluivert ben met een hattrick in de Eredivisie. Iets wat mijn vader nog niet bereikt heeft, heb ik wel gedaan."

Keizer

Keizer sprak eveneens tegenover FOX Sports vol lof over het optreden van Kluivert. "Hij is tweedejaars A-junior. Begin dit seizoen heeft hij veel gespeeld, toen minder en nu weer wel. Dat is mooi voor hem. Hij heeft het nu laten zien en ik hoop dat hij het houdt en niet te veel gaat nadenken. Hij moet gewoon lekker kunnen voetballen."

Keizer was logischerwijs minder te spreken over de belabberde eerste helft die zijn ploeg op de mat legde. "Het had ook te maken met hoe wij met de achterste vier speelden", doelde de oefenmeester op Deyovaisio Zeefuik, Joël Veltman, Matthijs de Ligt en Maximilian Wöber, die bij afwezigheid van Nick Viergever en Daley Sinkgraven de verdediging vormden.

"Als je dezelfde wedstrijd speelde met Sinkgraven, dan los je het na vijf minuten op en hoef je niet te wisselen. Nu moest het tactisch gebeuren, maar tactiek is slechts een gedeelte van de prestatie. Als wij bewegen en druk geven, dan moeten we dit kapot kunnen spelen."