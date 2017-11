Ajax mede dankzij hattrick Kluivert in eigen huis ruim langs Roda JC

Ajax kwam in de 32e minuut nog wel op een 0-1 achterstand door een doelpunt van Christian Kum. Justin Kluivert trok de stand op slag van rust gelijk, waarna in de tweede helft Kasper Dolberg, Donny van de Beek en opnieuw Kluivert (tweemaal) de Amsterdamse zege alsnog veiligstelden.

De pas 18-jarige Kluivert werd de jongste Ajax-speler met een hattrick achter zijn naam sinds Wim Kieft in 1981.

Door de overwinning verkleinde Ajax het gat met koploper PSV tot vijf punten, maar de Eindhovenaren gaan later op zondag nog wel op bezoek bij Excelsior.

Voor Roda JC komt er maar geen einde aan de sportieve malaise. De Limburgers bezetten na dertien speelrondes de allerlaatste plaats op de ranglijst met slechts zeven punten en tot dusver bezig aan hun slechtste Eredivsieseizoen ooit.

Balverlies

Ajax begon - zonder de geblesseerden Nick Viergever, Daley Sinkgraven en Amin Younes, maar met de in de basis debuterende rechtsback Deyovaisio Zeefuik - onthutsend zwak aan de wedstrijd. De Amsterdammers grossierden in balverlies, waardoor Roda JC simpel overeind bleef en zelf ook aan aanvallen kon denken.

Middenvelder Mohamed El Makrini van de bezoekers zorgde in de veertiende minuut voor het eerste gevaar, maar zijn poging vanaf zo'n 25 meter verdween naast het doel van Ajax-keeper André Onana.

Ajax kende na een kleine twintig minuten spelen een kleine opleving en dat leverde ook gelijk twee aardige kansen op. Eerst schoot David Neres in kansrijke positie hoog over, waarna Kluivert net niet goed uitkwam met zijn passen om zijn dribbel tot een succesvol einde te brengen.

De ploeg van Keizer verviel daarna in oude fouten en kreeg daar in de 32e minuut de rekening voor gepresenteerd. Matthijs de Ligt verwerkte een vrije trap van Adil Auassar slecht, waardoor Gyliano van Velzen de bal opnieuw voor het doel kon koppen en Kum vlak voor de neus van Onana het beslissende tikje gaf: 0-1.

Ajax was even compleet het spoor bijster en had het geluk dat Van Velzen verzuimde de 0-2 op het scorebord te brengen. De aanvaller werd weggestoken door Simon Gustafson en schoot recht in de handen van Onana.

Fluitconcert

Een striemend fluitconcert van de supporters leek Ajax halverwege ten deel te vallen, maar Kluivert voorkwam dat luttele seconden voor het fluitsignaal van scheidsrechter Bas Nijhuis. De vervanger van Younes ging aan de zijkant van het strafschopgebied de combinatie aan met Hakim Ziyech en passeerde Roda JC-keeper Hidde Jurjus met een schuiver in de verre hoek: 1-1.

Keizer greep desondanks in de rust in en haalde Zeefuik naar de kant ten faveure van middenvelder Frenkie de Jong, waardoor Ajax met drie verdedigers ging spelen. Het kwam het spel van de Amsterdammers ten goede en het was van meet af aan wachten op de 2-1.

Dolberg liet in de 56e minuut de kans daarop liggen door, na een slim balletje van Ziyech, op de benen van Jurjus te volleren, maar drie minuten later was het alsnog raak voor de spits. Hij reageerde attent op een voorzet van Neres en verschalkte Jurjus via het scheenbeen van Auassar.

Ajax was eindelijk los en nog geen minuut na de 2-1 van Dolberg breidde Kluivert de voorsprong al uit naar 3-1. De buitenspeler trok maar weer eens naar binnen en liet Jurjus vanaf de rand van het strafschopgebied kansloos met een vernietigende uithaal in wederom de verre hoek.

Het verzet van Roda JC was daarmee definitief gebroken en in de slotfase wist Ajax nog uit te lopen naar 5-1. Van de Beek volleerde in de 75e minuut een voorzet van De Jong knap binnen en vijf minuten voor tijd voltooide Kluivert zijn hattrick door net als bij zijn eerste twee treffers tegendraads raak te schieten.

