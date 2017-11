Dortmund-directeur Watzke spreekt opnieuw vertrouwen uit in Bosz

"We hebben er het volste vertrouwen in dat Peter en zijn team er alles aan doen om goede resultaten te boeken. We moeten snel weer op het juiste spoor belanden", aldus Watzke zondag op de algemene ledenvergadering van Dortmund, waar ook Bosz en assistent-trainer Hendrie Krüzen aanwezig waren.

Bosz en Dortmund leken zaterdag voor het eerst sinds 30 september weer een Bundesliga-wedstrijd te winnen. De 'Borussen' stonden bij rust met liefst 4-0 voor tegen rivaal Schalke 04, maar die voorsprong werd in de tweede helft op bizarre wijze uit handen gegeven (4-4).

Door de pijnlijke remise in de 'Kohlenpott-derby' bleef Dortmund voor de negende keer in de laatste tien wedstrijden zonder zege. De Duitse bekerhouder, die in de groepsfase van de Champions League nog geen enkele overwinning boekte, zegevierde sinds 1 oktober alleen tegen 1. FC Magdeburg in het bekertoernooi.

Slecht

Bosz vreesde na de nieuwe teleurstelling tegen Schalke niet voor zijn baan en werd zondag ook gesteund door Watzke. De directeur noemde de discussie over de positie van Bosz vorige maand al "lachwekkend" en bevestigde opnieuw dat de club niet van plan is om de voormalig Ajax-trainer te ontslaan.

"Ik voelde me zaterdagavond net zo slecht als jullie allemaal", zo sprak Watzke de leden van Dortmund toe. "We staan er niet goed voor, maar we zullen sterker uit deze situatie komen."

Dortmund, dat in de Bundesliga momenteel de vijfde plek bezet met 21 punten uit dertien wedstrijden, vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen (aftrap 15.30 uur).

