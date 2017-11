Weggestuurde Vreven heeft geen spijt van protest na penaltymoment NAC

NAC ging met 2-1 onderuit in Almelo, maar had volgens Vreven recht op meer. De Belg is van mening dat Van Boekel in de slotfase een penalty had moeten geven na een handsbal van Heraclied Dries Wuytens.

Vreven stormde zijn dug-out uit om verhaal te halen bij de vierde arbiter, maar dat werd hem niet in dank afgenomen door de scheidsrechter van dienst. Hij moest de laatste seconden vanaf de tribune toekijken in het Polman Stadion.

Toch heeft de Belgische oefenmeester geen spijt van zijn woede-uitbarsting. "Nee. Ik werd weggestuurd omdat ik in het veld liep", legt hij uit voor de camera van FOX Sports. "Vanuit mijn oogpunt was het een penalty. De bal ging tegen de onderarm van een speler van Heracles."

"Het is natuurlijk een dunne lijn wanneer iets opzettelijk en niet opzettelijk is, maar het is in ieder geval een handsbal", blijft Vreven bij zijn standpunt na het bestuderen van de beelden. "Hij maakt gewoon een verkeerde beweging en trapt naast de bal, die daardoor tegen zijn onderarm komt. Als ik het nu terugzie, vind ik het gewoon een strafschop."

Angstig

Desondanks heeft Vreven niet de behoefte om nog eens verhaal te halen bij Van Boekel. "Nee, de wedstrijd is gespeeld en we hebben de penalty niet gekregen", legt hij zich neer bij de beslissing van de leidsman.

Vreven besefte ook dat NAC over negentig minuten gezien misschien geen recht had op een resultaat. "We hebben 45 minuten nodig gehad om Ajax te vergeten", doelt hij op de 0-8 van vorige week, de grootste thuisnederlaag in de clubhistorie van de Bredanaren.

"Het was heel angstig in balbezit, maar ook bij balverlies durfden we niet door te dekken. In de tweede helft heb ik een ander NAC gezien. Met individuele fouten kan ik leven als trainer, maar met niet alles geven heb ik problemen."

Cruciaal

NAC staat na dertien competitiewedstrijden onder de degradatiestreep, op de zeventiende positie. Volgend week wacht een ontmoeting met Excelsior, de nummer elf van de Eredivisie.

Volgens Vreven staat er tegen de Rotterdammers flink wat op het spel. "Het is cruciaal omdat wij graag punten willen pakken en punten nodig hebben. Het is een thuiswedstrijd tegen een ploeg van ons niveau, dus zondag moeten de messen geslepen zijn."

