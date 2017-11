PEC herstelt zich met zege in Heerenveen van tik tegen PSV

In het Abe Lenstra Stadion kwam Heerenveen nog op voorsprong via Michel Vlap. Vlak voor rust tekende PEC-verdediger Nicolas Freire voor de gelijkmaker, waarna Mustafa Saymak de Zwollenaren drie punten bezorgde.

Een week geleden moest PEC nog een zure nederlaag slikken in de topper tegen PSV. Hoewel de ploeg toen grote delen van de wedstrijd beter was, ging de Eindhovense koploper er in de slotseconden met de winst vandoor (0-1).

Dankzij de eerste zege ooit in Friesland op het hoogste niveau blijft PEC de nummer vier van de Eredivisie met 25 punten uit dertien duels. De achterstand op nummer twee AZ is drie punten. PSV, dat zondag Excelsior treft, heeft 33 punten.

Heerenveen, dat voor het eerst sinds 1990 vier thuisduels op rij verloor op het hoogste niveau, blijft wisselvallig presteren. De ploeg van coach Jurgen Streppel won vijf keer, speelde drie keer gelijk en verloor vijf keer. Daarmee staan de Friezen op de negende plaats.

Overtuigend

Heerenveen begon, na de 0-4 zege van vorige week bij FC Twente, overtuigend voor eigen publiek. Na een pass van Stijn Schaars schoot Vlap de bal in de dertiende minuut vanuit de lucht in één keer achter doelman Diederik Boer. Het was voor de 20-jarige middenvelder zijn derde doelpunt in vier duels.

Vlap had Heerenveen vijf minuten voor rust op 2-0 moeten zetten, maar Boer redde ditmaal knap en de keeper zag vlak daarna ploeggenoot Freire wel scoren. De Argentijnse verdediger had een basisplaats als vervanger van de geblesseerde Philippe Sandler.

Vier minuten na rust schoot Saymak Zwolle op voorsprong, nadat doelman Warner Hahn een schot van Kingsley Ehizibue niet onder controle had gekregen. Heerenveen drong vervolgens aan, maar PEC hield stand.

