Van Bronckhorst dankt 'frivole' Berghuis na eerste winst sinds 1 oktober

De 25-jarige aanvaller was betrokken bij zowel het openingsdoelpunt van Tonny Vilhena als de 0-2 van Nicolai Jörgensen en dat was volgens Van Bronckhorst geen toeval.

"We hebben de winst vooral aan hem te danken. Hij gaf twee fantastische assists", zei de coach tegen FOX Sports, hoewel Vilhena de 0-1 uit de rebound maakte nadat Berghuis op Groningen-doelman Sergio Padt stuitte.

Van Bronckhorst is blij met het spel van Berghuis. "Hij is een heel frivole speler die dit soort bepalende acties kan maken. Dat heeft ons vandaag in het zadel geholpen. Ik ben ook blij met het aantal kansen dat we hebben gecreëerd en de verdedigende discipline na de 0-1."

Feyenoord won in het Noordlease Stadion voor het eerst in zes competitieduels. De laatste zege van de Rotterdammers in de Eredivisie dateerde van 1 oktober, toen AZ met 0-4 opzij werd gezet.

Volgens Van Bronckhorst was ook verdediger Sven van Beek een belangrijke schakel in Groningen. "Het is bewonderenswaardig hoe hij is teruggekomen na zijn blessure. Hij straalt veel rust uit en met zijn verdedigende kwaliteiten is hij heel belangrijk."

El Ahmadi

Aanvoerder Karim El Ahmadi gaf toe opgelucht te zijn dat hij met Feyenoord een einde maakte aan de slechte reeks in de competitie.

"Ik ben zeker opgelucht. In de eerste helft kregen we wat kansjes, maar die gingen er niet in. Toen dacht ik wel even: het zal toch niet weer gebeuren? In de tweede helft maakten we het gelukkig wel af", aldus de captain.

"We gaven weinig. Dat was tegen Manchester City (dinsdag, 1-0 verlies, red.) ook al zo en daar moeten we mee verder. Met de individuele klasse die we in de ploeg hebben, zijn er altijd wel jongens die scoren."

Feyenoord, dat het in de komende weken zonder Ridgeciano Haps moet doen, krijgt volgende week zaterdag de kans om opnieuw een belangrijke overwinning te boeken in de Eredivisie. Om 20.45 uur is Vitesse dan de tegenstander in De Kuip.

