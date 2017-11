Feyenoord rest van 2017 zonder Haps door sleutelbeenbreuk

De 24-jarige Haps is minimaal zes weken uitgeschakeld, meldt Feyenoord op de site van de club.

De verdediger moest in het Noordlease Stadion al na twintig minuten van het veld, nadat hij ongelukkig neerkwam na een duel met Ritsu Doan. Haps greep direct naar zijn schouder en verliet het veld per brancard, met een van pijn vertrokken gezicht. Miquel Nelom kwam in het veld voor de linksback.

Haps, die afgelopen zomer overstapte van AZ naar Feyenoord, is dit seizoen een vaste waarde in het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. Hij speelde mee in twaalf van de dertien competitieduels van de regerend kampioen.

Feyenoord mist met Eric Botteghin (knie) en Jan-Arie van der Heijden (kuit) ook twee centrale verdedigers vanwege blessures. De Rotterdammers komen in 2017 nog in actie tegen Vitesse, FC Utrecht, sc Heerenveen, Sparta Rotterdam en Roda JC (Eredivisie), Napoli (Champions League) en Heracles Almelo (KNVB-beker).

