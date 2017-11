Feyenoord boekt bij FC Groningen langverwachte zege in Eredivisie

Na een doelpuntloze eerste helft brak Tonny Vilhena vlak na rust de ban namens de Rotterdammers. Nog binnen het uur maakte Nicolai Jörgensen er 0-2 van.

De laatste overwinning van Feyenoord in competitieverband dateerde van 1 oktober, toen AZ met 0-4 werd verslagen. Sindsdien werd er achtereenvolgens niet gewonnen van PEC Zwolle, Ajax, Roda JC, ADO Den Haag en VVV-Venlo.

Dankzij de zege in Groningen is Feyenoord in ieder geval tijdelijk de nummer vier van de Eredivisie. De regerend landskampioen kan later zaterdag wel weer gepasseerd worden door PEC Zwolle, dat uit tegen sc Heerenveen speelt.

Voor FC Groningen en trainer Ernest Faber houdt de misère aan met slechts één zege in de laatste acht competitieduels. De 'Trots van het Noorden' staat daarmee op dertiende plaats.

Haps

In de beginfase van de wedstrijd in het Noordlease Stadion gebeurde er weinig. Feyenoord had het initiatief, maar echt grote kansen leverde dat niet op.

Trainer Van Bronckhorst moet verdedigers Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden al langere tijd missen door blessures en tegen FC Groningen viel ook Ridgeciano Haps uit met een sleutelbeenbreuk. De linksback kwam verkeerd terecht en verliet per brancard het veld. Hij moet minimaal zes weken toekijken.

Met Miquel Nelom als vervanger in de ploeg kreeg Feyenoord voor rust een aantal kansen om op voorsprong te komen. Een kopbal van Renato Tapia werd van de lijn gehaald en Vilhena (over) en Sam Larsson (naast) hadden het vizier niet op scherp.

FC Groningen stelde er maar weinig tegenover. De ploeg van coach Faber kwam niet verder dan een paar dreigende hoekschoppen.

Tegenaanval

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld en nu lukte het Feyenoord wel om te scoren. In een tegenaanval stuitte Steven Berghuis nog op doelman Sergio Padt, maar kon Vilhena scoren in de rebound: 0-1.

Nadat FC Groningen-middenvelder Juninho Bacuna een goede mogelijkheid om zeep hielp, was het in de 58e minuut opnieuw raak voor de bezoekers. De van ziekte herstelde Jörgensen gaf keeper Padt vanuit een moeilijke hoek met een prachtig stiftje opnieuw het nakijken en maakte zijn vierde competitiegoal van het seizoen.

Met Lars Veldwijk als invaller ging FC Groningen moedig op zoek naar de aansluitingstreffer en de spits was daar ook dichtbij, maar hij kwam bij een scherpe voorzet net tekort. In de extra tijd raakte Mike te Wierik nog de lat, maar de langverwachte winst voor Feyenoord kwam niet meer in gevaar.

