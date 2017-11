Heracles rekent af met NAC, punt Willem II door hattrick Ogbeche

NAC wilde zich in het Polman Stadion in Almelo revancheren voor de 0-8 zeperd van vorig weekend tegen Ajax en de ploeg van Stijn Vreven kende ook een prima start tegen Heracles. De Spaanse linksback Angelino maakte in de veertiende minuut met een afstandsschot de 0-1.

Lang kon NAC niet genieten van die voorsprong, want binnen een minuut stond het weer gelijk. Reuven Niemeijer passeerde keeper Mark Birighitti met een fraaie uithaal die via de onderkant van de lat in het doel plofte.

Halverwege de eerste helft kwam Heracles ook op voorsprong. Paul Gladon profiteerde van voorbereidend werk van Brandley Kuwas en maakte met een volley zijn vierde treffer van het seizoen: 2-1.

In de tweede helft wist NAC, waar Vreven in de blessuretijd nog werd weggestuurd door arbiter Pol van Boekel, zijn achtste nederlaag van het seizoen niet meer te voorkomen

NAC wacht sinds de 0-2 zege op Feyenoord in De Kuip op 23 september nu al zeven wedstrijden op een overwinning. De Brabanders hebben maar twee punten gepakt in de afgelopen twee maanden en staan zeventiende met negen punten. Heracles Almelo klimt naar de negende plek met negentien punten.

VVV-Willem II

VVV-Venlo begon eeder op zaterdag ijzersterk aan het thuisduel met Willem II en voetbalde binnen zeven minuten al drie kansen bij elkaar. Doelman Mattijs Branderhorst was bij de eerste twee mogelijkheden bij de les, maar was bij de derde kansloos. Vito van Crooy schoot de bal in de zevende minuut van afstand zeer fraai in de verre hoek.

Ook na rust opende VVV sterk. Nadat Van Crooy tevergeefs om een strafschop had gevraagd, zorgde Damian van Bruggen vier minuten na de hervatting voor 2-0. De middenvelder, die vorige week tegen Feyenoord ook al trefzeker was, verdubbelde de voorsprong door de bal uit een hoekschop onder Branderhorst door te schuiven.

Na een uur werd het plots 2-1, toen Bartholomew Ogbeche een schot van invaller Ismail Azzaoui van richting veranderde. VVV bracht de marge echter al snel weer op twee, toen de bal na een overtreding van Jop van der Linden op Lennart Thy op de stip ging. Clint Leemans maakte geen fout vanaf elf meter

Wederom Ogbeche bracht Willem II een kwartier voor tijd op 3-2. De Nigeriaan kopte raak uit een hoekschop. De Tilburgers gingen vervolgens vol voor de gelijkmaker en kregen loon naar werken. Ogbeche schoot van dichtbij raak en bezorgde zijn ploeg zo alsnog een punt.

Ondanks het gelijkspel blijft Willem II onderin hangen. De ploeg van coach Erwin van de Looi pakte pas elf punten. Dat zijn er vier minder dan middenmoter VVV.

