Deense voetbalsters na jaar onderhandelen akkoord over extra premies

De DBU trekt jaarlijks ruim een kwart miljoen extra uit voor de nationale vrouwenploeg, die afgelopen zomer op het EK in Nederland de finale tegen Oranje verloor. Daarnaast gaan de premies met 60 procent omhoog.

De Deense vrouwen hebben hard moeten strijden voor een betere financiële regeling. Het conflict liep hoog op en leidde er zelfs toe dat de EK-finalist in staking ging.

Denemarken weigerde in september aan te treden voor een oefeninterland tegen Oranje. Kort daarna bereikten de vrouwen een principe-akkoord met de bond.

Omdat een definitief akkoord uitbleef, weigerden de Deense voetbalsters afgelopen maand de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden te spelen. Het leverde ze een reglementaire nederlaag van 3-0 op en een voorlopige schorsing.

Oranjevrouwen

Ook bij de Oranjevrouwen is er momenteel een discussie gaande over de financiën. Vivianne Miedema en Lieke Martens pleitten eerder deze maand in interviews met buitenlandse kranten voor hogere vergoedingen voor de Europees kampioen.

De KNVB liet in een reactie aan NUsport weten dat de bond in gesprek is met de Oranje-speelsters over de premies.

"Wij zien bij de KNVB uiteraard ook dat het vrouwenvoetbal in Nederland groeit en beter wordt. De faciliteiten voor de speelsters worden daarom ook steeds beter en ook een hogere honorering hoort erbij", zei een woordvoerder. "Daarover voeren we constructieve gesprekken met de Oranjevrouwen."