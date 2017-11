Jörgensen en Nieuwkoop terug in basis Feyenoord tegen FC Groningen

Jörgensen stond dinsdag wegens ziekte niet aan de aftrap in het Champions League-duel met Manchester City (1-0 verlies). Hij viel toen na rust wel in. Hetzelfde gold voor Nieuwkoop, die licht geblesseerd was.

Door de basisplek van Jörgensen moet Jean-Paul Boëtius in tegenstelling tot de wedstrijd in het Etihad Stadium weer genoegen nemen met een plaats op de bank. De terugkeer van Nieuwkoop kost Diks zijn positie als rechtsback.

Trainer Giovanni van Bronckhorst kan weer beschikken over captain Karim El Ahmadi, die tegen City nog geschorst was. Jens Toornstra heeft daardoor net als Boëtius en Diks een reserverol in Groningen.

Kwakkelen

FC Groningen en Feyenoord zijn twee ploegen die aan het kwakkelen zijn. De Groningers maakten vorige week tegen Vitesse (4-2 winst) wel een einde aan een reeks van zes wedstrijden zonder zege.

Feyenoord wacht al vijf Eredivisieduels op een overwinning. De laatste keer dat de ploeg van Van Bronckhorst drie punten pakte was op 1 oktober, toen AZ met 0-4 opzij werd gezet.

De confrontatie tussen FC Groningen en Feyenoord begint zaterdag om 19.45 uur. Danny Makkelie is de scheidsrechter in het Noordlease Stadion.

Opstelling FC Groningen: Padt; Kane, Te Wierik, Memisevic, Van Nieff; Bacuna, Jenssen, Doan; Idrissi, Van Weert, Mahi.

Opstelling Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Van Beek, Tapia, Haps; El Ahmadi, Amrabat, Vilhena; Berghuis, Jörgensen, Larsson.

