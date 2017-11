Bosz vreest ondanks curieus gelijkspel met Dortmund niet voor ontslag

De 54-jarige Nederlander ligt zwaar onder vuur en leek met zijn club eindelijk op weg naar een cruciale zege in de 'Kohlenpott-derby'. Bij rust stond Dortmund nog met 4-0 voor, maar die marge verdween in de tweede helft als sneeuw voor de zon.

"Wat dit voor mij betekent? Wat mij betreft niets. Ik krijg de verhalen in de Duitse en Nederlandse media niet mee, want ik lees ze niet. Als het zover is dat ik ontslagen ben, dan zal ik het wel horen", zei Bosz na de wedstrijd.

De voormalig trainer van Ajax zag niet voor het eerst dit seizoen dat de spelers van Dortmund het na een tegentreffer moeilijk kregen. "Het breekpunt was de 4-1. In deze ploeg sluipt er dan angst in en vergeten we te voetballen", aldus Bosz.

"We hebben in de eerste helft laten zien dat we in een hoog tempo kunnen combineren, maar na het tegendoelpunt waren we dat weer vergeten. We speelden alleen maar terug op de keeper, die dan een lange bal gaf. Dat is niet ons spel."

Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang speelde een negatieve hoofdrol. De spits van Dortmund zorgde nog voor 1-0, maar miste na rust een grote kans op 5-0 en kreeg niet veel later zijn tweede gele kaart en dus rood.

"We begonnen inderdaad nog heel goed", blitke Bosz terug. "Na rust had Aubameyang 5-0 moeten maken, maar dat gebeurde helaas niet. We zijn iedere keer de kluts kwijt na een tegengoal. Zelfs een 4-0 voorsprong was niet genoeg, dat mag niet."

Dortmund won door het curieuze gelijkspel tegen Schalke voor de negende keer niet in tien wedstrijden. In die reeks duels werd alleen het kleine 1. FC Magdeburg verslagen in het bekertoernooi.

Hel

Schalke-coach Domenico Tedesco was vanzelfsprekend in de wolken met het resultaat. "Om in dit stadion met zo'n atmosfeer na 25 minuten met 4-0 achter te staan, voelde als de hel. In de rust geloofde ik niet dat we nog een punt zouden pakken", zei hij. "Maar de tweede helft was fantastisch, dat is een enorm compliment aan de ploeg waard."

De 'Königsblauen' knokten zich in het laatste halfuur terug en pakten diep in blessuretijd dankzij verdediger Naldo een punt. "Dortmund overrompelde ons in de beginfase", aldus de pas 32-jarige Tedesco.

"We waren verrast door de opstelling van Dortmund, Bosz had een slimme zet gedaan. Elk schot op doel was raak. In de tweede helft hebben we karakter en mentaliteit getoond en spektakel geboden. Ik ben heel trots op het hele team."

Volgende week zaterdag gaat Dortmund, dat vierde staat in de Bundesliga, om 15.30 uur op bezoek bij nummer zes Bayer Leverkusen. Nummer drie Schalke speelt drie uur later thuis tegen hekkensluiter 1. FC Köln.

