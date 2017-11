Bayern zonder Robben onderuit, Ronaldo bezorgt Real drie punten

Thorgan Hazard brak bij Gladbach-Bayern de ban in de 39e minuut door een strafschop te benutten namens de thuiploeg. Vijf minuten later maakte Matthias Ginter er 2-0 van in het Borussia-Park. In de slotfase deed Arturo Vidal iets terug namens Bayern.

Bayern had door de vele afwezigen de beschikking over slechts zes wisselspelers. Naast Robben, die een lichte spierblessure heeft, zitten ook David Alaba, Juan Bernat, Thomas Müller, Manuel Neuer, Franck Ribery, James Rodriguez en Thiago Alcantara in de lappenmand.

Coach Jupp Heynckes verloor voor het eerst met Bayern sinds hij begin oktober werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Carlo Ancelotti, maar zijn ploeg blijft wel koploper in de Bundesliga. Bayern leidt met 29 punten uit dertien duels. Gladbach is de nieuwe nummer vier met 24 punten.

RB Leipzig

Nummer twee RB Leipzig won eerder zaterdag thuis door doelpunten van Naby Keita en Bernardo met 2-0 van Werder Bremen en geeft nog maar twee punten toe op de koploper uit München. Schalke 04 speelde tegelijkertijd op curieuze wijze met 4-4 gelijk tegen Borussia Dortmund en staat met 24 punten derde. Dortmund is slechts vijfde.

In de Duitse subtop deed voormalig PSV'er Jetro Willems slechte zaken met Eintracht Frankfurt door in eigen huis met 0-1 te verliezen van Bayer Leverkusen. Kevin Volland maakt het enige doelpunt voor Leverkusen, dat zesde staat met twintig punten. Frankfurt is met negentien punten de nummer negen.

Jeffrey Gouweleeuw en FC Augsburg wonnen met 2-1 van VfL Wolfsburg, dat aantrad met Paul Verhaegh. De bezoekers namen ondanks een vroege rode kaart voor Maximilian Arnold nog de leiding dankzij Daniel Didavi, maar Michael Gregoritsch en Alfred Finnbogason (ex-Heerenveen) draaiden de wedstrijd om.

Augsburg is door de winst in de eigen WWK ARENA de nieuwe nummer acht van de Bundesliga. Wolfsburg, waar trainer Andries Jonker eerder dit seizoen aan de kant werd gezet, bezet de teleurstellende veertiende plaats.

Het duel tussen laagvliegers SC Freiburg en FSV Mainz eindigde in 2-1. Bij een 2-0 stand (doelpunten van Nils Petersen en Florian Kath) scoorde Emil Berggreen in de slotminuut nog voor Mainz.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga

Real Madrid

In Spanje miste Ronaldo bij een 2-2 stand bij Real-Malaga in eerste instantie een penalty, gegeven na een overtreding op invaller Luka Modric. In de rebound scoorde hij alsnog. Het was pas de tweede competitietreffer voor de Portugees dit seizoen, die in de Champions League al acht goals maakte in vijf wedstrijden.

Real Madrid was al twee keer eerder op voorsprong gekomen tegen degradatiekandidaat Malaga. Karim Benzema opende in de negende minuut de score uit een rebound, waarna Diego Rolan al vrij snel gelijkmaakte namens de gasten.

Halverwege de eerste helft maakte Casemiro op aangeven van Toni Kroos de 2-1, maar wederom kwam de Malaga terug. Chory Castro maakte na een uur de 2-2. Ronaldo bezorgde Real toch zijn achtste competitiezege in twaalf duels.

Door de overwinning verkleinde de ploeg van trainer Zinedine Zidane het gat met FC Barcelona voorlopig tot zeven punten. De koploper neemt het zondag op tegen Valencia, de verrassende nummer twee in Spanje.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga