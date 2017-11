Chelsea pakt in slotfase punt tegen Liverpool, moeizame zege United

Liverpool leek tegen Chelsea op weg naar de vierde competitiezege op rij nadat Premier League-topscorer Mohamed Salah zijn ploeg in de 65e minuut op voorsprong zette op Anfield Road.

Salah profiteerde van matig verdedigen van Tiemoué Bakayoko, die onbedoeld een combinatie tussen Alex Oxlade-Chamberlain en de Egyptenaar mogelijk maakte op de rand van het strafschopgebied.

Salah, die tussen 2014 en 2016 met weinig succes onder contract stond bij Chelsea, juichte niet voor zijn tiende treffer in dertien Premier League-duels. De aanvaller staat dit seizoen op vijftien goals in twintig wedstrijden in alle competities.

Wijnaldum begon op de bank bij Liverpool, maar mocht vlak na de 1-0 invallen bij de ploeg van manager Jürgen Klopp. De Nederlander moest lijdzaam toezien hoe Willian vijf minuten voor tijd de 1-1 maakte. De Braziliaan, die pas net in het veld stond, leek een voorzet te willen geven, maar zag zijn hoge bal over keeper Simon Mignolet in het doel belanden.

Het verschil tussen nummer drie Chelsea (26) en nummer vijf Liverpool (23) blijft drie punten. De regerend kampioen heeft al wel een achterstand van acht punten op koploper Manchester City, dat zondag nog op bezoek gaat bij Huddersfield Town.

Manchester United

Ashley Young was de matchwinner bij Manchester United-Brighton. De linksback van de thuisploeg scoorde halverwege de tweede helft met een schot dat door verdediger Lewis Dunk van richting werd veranderd.

Daley Blind ontbrak bij de ploeg van coach José Mourinho, terwijl Davy Pröpper een basisplaats had bij de gasten. Tim Krul hield bij Brighton negentig minuten de bank warm.

Door de negende competitiezege van het seizoen verkleint nummer twee United de achterstand op Manchester City tot vijf punten.

Tottenham Hotspur liep wel averij op tegen West Bromwich Albion (1-1), dat de eerste wedstrijd speelde sinds het ontslag van trainer Tony Pulis. De gasten kwamen al na vier minuten op voorsprong door Salomon Rondon.

Een kwartier voor tijd zorgde Harry Kane op aangeven van Dele Alli voor de gelijkmaker, maar de zege zat er niet meer in. Tottenham heeft daardoor al een achterstand van tien punten op City.

Zeegelaar

Marvin Zeegelaar hielp Watford aan de zesde overwinning van het seizoen. De nummer acht van de Premier League won met 0-3 bij Newcastle United. De linksback gaf de assist bij de openingstreffer van Will Hughes. Daryl Janmaat bleef bij de gasten op de bank.

Mike van der Hoorn pakte met Swansea City een punt (0-0) tegen Bournemouth, waar Nathan Aké eveneens een basisplaats had. Leroy Fer viel bij de thuisploeg in.

Minder succes was er voor Erik Pieters en Stoke City. De linksback ging met zijn ploeg met 2-1 onderuit tegen Crystal Palace, waar geen van de drie Nederlanders in actie kwam. Bij Stoke bleven Ibrahim Afellay en Bruno Martins Indi op de bank. Crystal Palace staat ondanks de tweede zege nog altijd onderaan.

