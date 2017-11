Door kanker getroffen Sevilla-coach besluit na weekend over toekomst

De Argentijnse trainer vertelde dinsdag in de rust van het Champions League-duel met Liverpool aan zijn spelers dat hij aan de ziekte lijdt. Sevilla stond toen met 0-3 achter, maar wist nog een punt te pakken (3-3).

Berizzo zit ook zondag nog gewoon op de bank, als Sevilla in de Spaanse competitie op bezoek gaat bij Villarreal. "Volgende week richt ik me helemaal op mijn besluit of ik coach blijf. Ik moet die beslissing nemen als ik kalm ben", zei hij zaterdag. "Ik moet dit heel serieus nemen en zal alles doen wat de doktoren van me verlangen."

De 48-jarige coach werd dinsdag na de gelijkmaker tegen Liverpool bedolven onder zijn spelers. "Ik heb niet eerder zulk gevoelig nieuws gebruikt om mijn spelers te motiveren", erkende Berizzo.

"Ik houd er niet van het middelpunt van de aandacht te zijn. Maar ik bedank mijn spelers voor het gebaar en de steun die ik heb gekregen."

Berizzo is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer in Sevilla. In de Primera Division bezet de ploeg de vijfde plek. Na het gelijkspel tegen Liverpool staan de Spanjaarden met acht punten uit vijf duels tweede in groep E van de Champions League.

Bekijk het programma en de stand in de Primera Division