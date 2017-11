Messi verlengt aflopend contract bij FC Barcelona tot zomer 2021

De Catalanen maken op de eigen website bekend dat de 30-jarige Messi, die nog maar tot komende zomer vast lag, nu tot het einde van het seizoen 2020/2021 onder contract staat in Camp Nou.

Met de contractverlenging is er een einde gekomen aan lange soap. Het nieuws dat Messi zijn handtekening zou zetten hing al geruime tijd in de lucht, maar het was alleen nog wachten op de bevestiging. Barcelona communiceerde meermaals dat het slechts een kwestie van tijd was.

Als Messi zich voor het einde van het jaar niet voor langere tijd aan Barcelona had verbonden, had hij vanaf 1 januari met geïnteresseerde clubs mogen onderhandelen over een transfer. De Argentijn besloot er echter nog drie extra seizoenen aan vast te plakken bij de koploper van de Spaanse Primera Division.

Oscar Grau, topman van 'Blaugrana', kondigde vorige maand nog aan dat Messi een contract voor het leven kon tekenen bij de club. Daar is de linksbenige aanvaller blijkbaar niet op ingegaan, in tegenstelling tot zijn ploeggenoot Andres Iniesta.

​

523 goals

Messi maakte in oktober 2004 op 17-jarige leeftijd zijn officiële debuut in het eerste elftal van Barcelona, dat destijds onder leiding stond van Frank Rijkaard. De Nederlandse trainer liet de jonge Argentijn invallen voor de Portugees Deco.

Barcelona had de aanvaller enkele jaren eerder als 13-jarige al opgenomen in de jeugdopleiding. Hij speelde sinds zijn debuut in de stadsderby tegen Espanyol 602 wedstrijden voor de club en was daarin liefst 523 keer trefzeker.

De vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar won met de Spaanse grootmacht in totaal dertig prijzen, waaronder acht keer de landstitel, vijf keer de Copa del Rey, vier keer de Champions League, drie keer de Europese Super Cup en drie keer het WK voor clubteams.

Bekijk het programma en de stand in de Primera Division