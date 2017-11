AZ vergroot problemen FC Twente en meldt zich in top Eredivisie

Voor de nieuwe FC Twente-trainer Gertjan Verbeek is het al de derde nederlaag op rij, sinds hij René Hake opvolgde. PSV en sc Heerenveen waren eveneens te sterk voor zijn formatie.

Verbeek opteerde tegen zijn voormalige werkgever voor een versterkte defensie en wijzigde daarom zijn basiselftal op twee plekken. Jeroen van der Lely en Luciano Slagveer maakten plaats voor Hidde ter Avest en Jos Hooiveld.

Bij AZ keerde topscorer Wout Weghorst terug na een schorsing. De aanvoerder van de Alkmaarders mocht van coach John van den Brom weer in de spits beginnen en liet zich meteen zien.

Na tien minuten kreeg Weghorst de eerste grote kans van de wedstrijd. Na een passje van Svensson kwam hij oog in oog met Jorn Brondeel, maar de keeper van Twente bleek een te grote sta-in-de-weg.

AZ bleef de hele eerste helft een overwicht hebben. Zo moest Brondeel redding brengen op pogingen van Alireza Jahanbakhsh en Teun Koopmeiners en kon Weghorst niet goed bij een voorzet van Jahanbakhsh. De Tukkers leunden op hun defensie en kwamen er slechts sporadisch uit.

Jahanbakhsh

Na rust miste Weghorst eerst zijn derde grote kans, voordat Jahanbakhsh na ruim een uur dan toch de ban brak voor AZ. De Iraniër benutte een makkelijk gegeven penalty nadat Michael Liendl heel licht Fredrik Midtsjö had getoucheerd in het zestienmetergebied.

Even later was Jahanbakhsh ook betrokken bij de 2-0. De vleugelspeler snelde op de rechterflank langs Cristian Cuevas en zijn lage voorzet werd door Joris van Overeem hard binnengeschoten.

Diezelfde Van Overeem kreeg nog goede kansen op zijn tweede treffer van de avond, maar vond eerst Brondeel en vervolgens de paal op zijn weg. Ook invaller Mats Seuntjes raakte nog het aluminium.

Twente had in de slotfase pech toen een goal van Tom Boere om onduidelijke redenen werd afgekeurd. De spits van de Tukkers kopte in de blessuretijd ook nog op de paal, maar de drie punten kwamen niet in gevaar voor AZ.

De ploeg van John van de Brom staat nu tweede in de Eredivisie, op vijf punten van koploper PSV. Ajax kan AZ dit weekend weer voorbij gaan. FC Twente staat voorlaatste en moet oppassen dat het niet nog verder zakt.

