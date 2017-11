Oranjevrouwen boeken in Slowakije ruime zege in WK-kwalificatie

In Slowakije opende Stefanie van der Gragt al vroeg de score. Nog voor rust liep Oranje uit naar 0-3 door treffers van Sherida Spits en Vivianne Miedema. De spits was direct na rust wederom trefzeker. Van der Gragt zorgde in blessuretijd voor het vijfde doelpunt.

De equipe van bondscoach Sarina Wiegman was de kwalificatiereeks een maand geleden begonnen met een benauwde zege op Noorwegen (1-0). Die kwam pas in blessuretijd tot stand.

Door de tweede zege staat de ploeg bovenaan in groep 3 met zes punten uit twee duels. Ierland, dat eveneens zes punten verzamelde uit de eerste twee duels, is dinsdag in het uitverkochte Goffertstadion in Nijmegen de volgende tegenstander.

Van Veenendaal

Oranje moest het in het vrijwel lege Slowaakse stadion stellen zonder Sari van Veenendaal. De keepster werd vervangen door Angela Christ, die een van de eenzaamste wedstrijden uit haar loopbaan keepte.

Het spel speelde zich namelijk vooral af op de Slowaakse helft. Al na zeven minuten zat de bal erin, toen Van der Gragt uit een hoekschop van Spitse vrij mocht inkoppen. Oranje kreeg daarna voldoende kansen op de 0-2, maar het vizier stond niet altijd op scherp.

Vlak voor rust schoot Spits de verdiende 0-2 er op fraaie wijze alsnog in. Ze verraste de Slowaakse keepster met een vrije trap van grote afstand, die over het hoofd van de doelvrouw in het net zeilde.

Via Miedema - krul in de verre hoek na een hoekschop - ging Oranje zelfs nog met een royale voorsprong de rust in. Direct na de hervatting was de spits van Arsenal wederom trefzeker, nu op aangeven van Shanice van de Sanden.

Van der Gragt

Oranje kreeg daarna nog voldoende kansen op een vijfde treffer, maar mede doordat de Slowaakse vrouwen er alles aan deden om een doelpunt te voorkomen, stokte de teller lang bij vier. In blessuretijd kopte Van der Gragt alsnog de 0-5 binnen.

Wiegman haalde in de slotfase belangrijke speelsters als Lieke Martens, die niet altijd even gelukkig in haar acties was, Daniëlle van de Donk en Van de Sanden naar de kant, met het oog op het duel van dinsdag met Ierland.

Nederland en Noorwegen gaan normaal gesproken uitmaken wie de nummer één wordt in groep 3 en daarmee een rechtstreeks ticket voor het WK van 2019 in Frankrijk pakt.