Foeke Booy keert als technisch manager terug bij Cambuur

Booy (55) volgt in feite Henry van der Vegt op die een jaar geleden opstapte na het ontslag van trainer Rob Maas. Sinds die tijd was directeur Gerard van den Belt verantwoordelijk voor zowel financiële als technische zaken.

Booy was als speler ook actief voor onder meer FC Groningen, Club Brugge en FC Utrecht. Als trainer werkte hij voor onder meer Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles en FC Utrecht. Bij die laatste club was hij later ook nog actief als technisch directeur.

"Cambuur is de club waar ik ooit ben begonnen als speler. Het is fantastisch om terug te zijn en mijn steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling en groei van deze mooie club, helemaal met het nieuwe stadion op komst", aldus Booy vrijdag op de site van de Friezen.

De oud-spits was na zijn ontslag bij Go Ahead Eagles in maart van 2015 alleen af en toe als analist actief in het voetbal.

