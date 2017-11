Jones blijft eerste keus onder Feyenoord-lat, Arias terug bij PSV

De 35-jarige Jones maakt de laatste weken geen al te overtuigende indruk bij het kwakkelende Feyenoord, maar houdt zijn concurrent Kenneth Vermeer vooralsnog op de bank.

Dat zal tot de winterstop ook niet veranderen, verzekerde Van Bronckhorst vrijdag op zijn persconferentie voor de uitwedstrijd tegen FC Groningen. "Zo sta ik er op dit moment wel in, ja."

Van Bronckhorst weet dat Jones na een aantal mindere optredens veel kritiek van buitenaf krijgt, maar merkt dat de sluitpost zich daar niet al te veel aantrekt. "Daar gaat hij goed mee om. Hij is een prof en bezig om zichzelf te verbeteren, samen met de keeperstrainer en verdedigers voor hem."

"Een keeper is onderdeel van het team en bij een aantal tegengoals werden er ook defensieve fouten gemaakt. De discipline en posities op het veld waren een groter probleem", springt de coach in de bres voor Jones.

Moeilijke fase

Feyenoord hield dinsdag in de Champions League met Jones onder de lat lang stand tegen Manchester City, maar moest in de slotfase alsnog capituleren tegen de Engelsen (1-0). Volgens Van Bronckhorst moeten de Rotterdammers vertrouwen halen uit dat optreden.

"Als je ziet hoe wij daar gespeeld hebben, dat was van een behoorlijk hoog niveau. Als we dat morgen ook kunnen laten zien, kunnen we een goed resultaat neerzetten."

Feyenoord wist al vijf competitiewedstrijden op rij niet meer te winnen, maar treft in het Noordlease Stadion een andere kwakkelende ploeg. Van Bronckhorst waakt niettemin voor gemakzucht.

"Groningen-uit zal een moeilijke wedstrijden worden. Zoals altijd eigenlijk. Zij zitten ook in een moeilijke fase en zullen ten koste van alles van ons willen winnen. Het zal dus niet zo makkelijk zijn als vorig jaar", doelt hij op de 0-5 zege in de eerste speelronde van het kampioensjaar.

Tegen de Groningers van trainer Ernest Faber mist Feyenoord alleen de al langere tijd geblesseerden Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin.

"Jeremiah St. Juste had wat last van zijn knie en kreeg rust tegen City", aldus Van Bronckhorst. "Met Bart Nieuwkoop wilden we geen risico nemen en Nicolai Jörgensen was niet helemaal fris, maar morgen kunnen ze allemaal weer spelen."

PSV

Bij PSV is Arias weer terug. De Colombiaanse rechtsback ontbrak vorige week vanwege lichte liesklachten nog in de moeizaam gewonnen uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-1), maar kon deze week weer meetrainen bij de koploper uit Eindhoven.

De 25-jarige Arias had eerder ook al de oefeninterlands tegen Zuid-Korea en China laten schieten. Volgens trainer Phillip Cocu is hij weer fit genoeg om zondag in Rotterdam aan te treden tegen Excelsior.

Tegen de nummer tien moeten de Brabanders uit een ander vaatje tappen dan tegen PEC, weet Cocu. "We moeten beseffen dat we een heel matige wedstrijd hebben gespeeld. De beleving en strijd waren goed, maar aan de bal moet het beter om van Excelsior te winnen."

"Excelsior heeft een paar spelers die in de tegenaanval ontzettend gevaarlijk kunnen zijn. Zij zullen het speelveld compact proberen te maken. Voor ons is het een kans te bewijzen dat we ons ook daar tegen kunnen wapenen."

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie