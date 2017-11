Martens treft Van de Sanden in kwartfinale Champions League

Olympique Lyon is de titelverdediger in de Champions League en de Franse ploeg maakt ook dit seizoen veel indruk in Europa. In de vorige ronde won Lyon met 0-7 en 9-0 van FC BIIK-Kazygurt uit Kazachstan.

Martens en FC Barcelona rekenden simpel af met Gintra Universitetas uit Litouwen (0-6 en 3-0).

De derde Oranje-international in de kwartfinales, Anouk Dekker, zag dat haar ploeg Montpellier bij de loting in het Zwitserse Nyon werd gekoppeld aan Chelsea. Dekker maakte vorige week nog de openingstreffer voor de Franse ploeg in de return tegen ACF Brescia (6-0 zege).

In de andere kwartfinales neemt VfL Wolfsburg het op tegen Slavia Praag, terwijl Manchester City aan het Zweedse Linköpings FC is gekoppeld.

De wedstrijden in de kwartfinales vinden plaats op 21/22 en 28/29 maart. De finale is op 24 mei in het Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadium in Kiev.

Oranje

Martens, Van de Sanden en Dekker zijn momenteel samen bij het Nederlands elftal. De Oranjevrouwen gaan vrijdagavond in de WK-kwalificatie op bezoek bij Slowakije.

Dinsdag volgt een thuiswedstrijd tegen Ierland in een uitverkocht Goffertstadion in Nijmegen.