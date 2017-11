Ajax moet Sinkgraven opnieuw missen door knieblessure

Sinkgraven raakte dinsdagavond in de oefenwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (2-1 winst) geblesseerd aan zijn knie. "Waarschijnlijk ligt hij er voor langere tijd uit. Hij heeft zijn binnenband gescheurd of verrekt. Het moet nog onder de loep", vertelde trainer Marcel Keizer vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie op De Toekomst.

De 22-jarige Sinkgraven maakte vorige maand nog zijn rentree na een maandenlange knieblessure. "Het is dezelfde binnenband", vertelde Keizer. "Maar hoe lang het gaat duren, kan ik nu nog niet zeggen."

De blessures van Huntelaar en Viergever zijn minder ernstig. "Huntelaar heeft last van zijn kuit en Nick verzwikte vorig weekend tegen NAC Breda (0-8 winst) zijn enkel. We wachten de training van morgen af en dan weten we of ze kunnen spelen."

Als Viergever niet inzetbaar is, heeft Keizer een probleem op de linksbackpositie. Mitchell Dijks, die het seizoen begon als basisspeler links in de verdediging, is ook geblesseerd. Maximilian Wöber kan eveneens als linksback spelen, maar hij is centraal nodig als Viergever ontbreekt. Eventueel is Damil Dankerlui van Jong Ajax een optie.

Variatie

De afwezigheid van Sinkgraven is voor Keizer ook een fikse tegenvaller, omdat de trainer vindt dat de voormalig jeugdinternational de linksbackpositie op de gewenste manier invult. "Daley bracht meer variatie in ons spel tegen NAC. Het veldspeld was in die wedstijd sowieso goed, het begint er steeds meer op te lijken."

"Natuurlijk was ik blij met de 0-8 zege, maar het belangrijkste is voor mij dat het spel ook beter wordt. Dat betekent namelijk dat je over langere tijd wedstrijden kunt gaan winnen."

De wedstrijd tussen Ajax en Roda JC begint zondag om 12.30 uur en staat onder leiding van arbiter Bas Nijhuis. De Amsterdammers hebben acht punten achterstand op koploper PSV, die om 14.30 uur uit speelt tegen Excelsior. Roda JC is met zeven punten hekkensluiter in de Eredivisie.

