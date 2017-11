Bosz 'totaal niet bezig' met eigen positie voor cruciale derby

"Ik ben totaal niet bezig met mijn eigen positie", zei Bosz. "Het gebeurt in het voetbal nu eenmaal dat trainers ontslagen worden, het is de beste coaches overkomen."

De van Ajax overgekomen coach noemt het logisch dat hij kritiek krijgt nu resultaten uitblijven. "Maar het gaat niet om mij. Het is belangrijk dat we weer net zo goed als in het begin van het seizoen gaan spelen'', zei hij. "Als we alles geven, dan winnen we van Schalke 04."

Na een goede competitiestart wist Borussia Dortmund in zijn laatste negen duels alleen derdeklasser 1. FC Magdeburg te verslaan in het Duitse bekertoernooi.

De kritiek op de werkwijze van Bosz is daardoor flink toegenomen in Duitse media. De Nederlander zou de defensie van zijn ploeg verwaarlozen en te vaak in een andere samenstelling spelen. Ook zou hij zijn spelers te vaak van een vrije dag laten genieten.

"Spelers kunnen alleen presteren als ze ook rust hebben genomen'', verdedigde Bosz zich. "Alleen dan kunnen ze weer honderd procent geven.''

Ommekeer

In Duitsland circuleren al lijstjes met mogelijke opvolgers van Bosz, maar de Nederlandse coach gelooft in een ommekeer tegen Schalke 04, dat tweede staat in de Bundesliga met drie punten meer dan Borussia Dortmund.

"Het is belangrijk dat we weer met vertrouwen gaan spelen'', zei Bosz. "Ik verheug me op deze grote derby. Het moet heel bijzonder zijn."

Borussia Dortmund-Schalke 04 begint zaterdag om 15.30 uur.

