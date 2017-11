Duitse oefenduels China onder 20 opgeschort na protesten

"Tot verdriet van alle betrokken partijen heeft het project niet de verwachte brede instemming gekregen", meldt de DFB vrijdag.

Vorige week doken er bij het duel bij TSV Schott Mainz demonstranten op met Tibetaanse vlaggen. Volgens de voetbalbond werd het duel daarmee misbruikt om "een boodschap te verkondigen die kwetsend is voor de Chinese voetballers, begeleiders en Chinese toeschouwers."

De spelers van het olympische team van China liepen van het veld toen ze de Tibetaanse vlaggen zagen. De wedstrijd ging pas na een minuut of 25 verder, nadat alle vlaggen verwijderd waren.

Ontwikkeling

China onder 20 zou de komende tijd meer oefenduels spelen, telkens tegen de club die vrij is in de uit negentien teams bestaande competitie. Sympathisanten van Tibet, die naar onafhankelijkheid streven en zich verzetten tegen de Chinese overheersing, blijken de duels te zien als een mogelijkheid tot demonstreren.

"We betreuren het dat we deze oefenduels voorlopig moeten uitstellen, zeker voor de ontwikkeling van jonge Chinese voetballers", zei DFB-vicevoorzitter Ronny Zimmermann. "Maar we nemen nu eerst de tijd om een oplossing te bedenken."

De Regionalliga is het vierde niveau in Duitsland. De Chinezen hoopten zich in Duitsland beter te kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Ze zouden dit jaar nog spelen tegen Frankfurt, het tweede team van Hoffenheim II en Wormatia Worms.