Rechtstreeks Europees ticket bekerwinnaar op de tocht voor Nederland

Hoewel Vitesse donderdag een kostbaar punt pakte bij Lazio (1-1) wordt Nederland op de ranglijst op de hielen gezeten door Tsjechië, dat nog met drie clubs actief is in Europa.

Zowel Slavia Praag (0-2 bij Maccabi Tel Aviv) als Viktoria Plzen (2-0 tegen Steaua Boekarest) wist donderdag te winnen in de Europa League, terwijl Fastav Zlin verloor (1-0 bij Sheriff Tiraspol).

Met Viktoria Plzen is bovendien al één Tsjechische club zeker van overwintering, terwijl ook voor Slavia nog een plekje in de knock-outfase lonkt. Fastav Zlin is al uitgeschakeld, net als beide Nederlandse vertegenwoordigers Vitesse en Feyenoord.

Kwart punt

Bekerwinnaar Vitesse sprokkelde dit seizoen pas twee punten voor de coëfficiëntenlijst bij elkaar en landskampioen Feyenoord, dat dinsdag bij Manchester City (1-0) ook het vijfde groepsduel in de Champions League verloor, verzamelde alleen vier 'bonuspunten'.

Nederland staat op de ranglijst over de laatste vijf Europese seizoenen nog wel op de twaalfde positie, maar het verschil met nummer dertien Tsjechië bedraagt nog maar een kwart van een punt (28.949 om 28.775).

Omdat Feyenoord en Vitesse beide nog maar één keer Europees in actie komen en Tsjechië met Viktoria Plzen al verzekerd is van nog twee extra wedstrijden en ook nog mag hopen op overwintering van Slavia Praag, staat de twaalfde plek serieus op de tocht voor Nederland.

Voorrondes

Mocht Tsjechië die felbegeerde positie overnemen van Nederland, dan moet de winnaar van de KNVB-beker vanaf het seizoen 2019/2020 twee voorrondes doorkomen om de groepsfase van de Europa League te bereiken.

Volgend seizoen is dat ook al het geval. Vitesse was dit seizoen nog direct geplaatst voor de groepsfase, waarin het werd gekoppeld aan Lazio, Olympique Lyon en Zulte Waregem. Feyenoord zit in de Champions League in een groep met Manchester City, Napoli en Shakhtar Donetsk.

Voor Ajax, PSV en FC Utrecht zat het Europese seizoen er al op voordat de groepsfase überhaupt begonnen was. Zij sneuvelden in de voorrondes tegen respectievelijk Rosenborg, NK Osijek en Zenit Sint-Petersburg.