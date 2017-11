Fraser koestert resultaat Vitesse ondanks Europese uitschakeling

"Ik denk dat als je naar de wedstrijd kijkt, 1-1 een terechte uitslag is. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, maar je speelt tegen spelers die een iets hoger niveau gewend zijn", aldus de trainer van de Arnhemmers na afloop bij FOX Sports.

Fraser vond dat zijn ploeg vooral iets kon leren van de effectiviteit van de Italianen. "Een aantal momenten hadden we beter kunnen uitspelen, terwijl zij aan één kans genoeg hadden."

"Juist daarin zit het verschil tussen de Nederlandse competitie en Europees voetbal. Tegen dit soort mannen spelen, daar steek je wat van op."

De 51-jarige oefenmeester was blij dat zijn ploeg niet overmoedig werd. "Je zag dat zij niet voluit gingen in het druk zetten, maar we weten dat hun beste kwaliteiten in de omschakeling liggen, dus we mochten niet slordig worden. Europese tegenstanders loeren op dat naïeve wat wij als Nederlandse ploegen soms hebben."

"De mogelijkheden om een beter resultaat te boeken hebben we gehad, daar moeten we meedogenlozer in zijn", zag Fraser nog voldoende verbeterpunten. "Maar soms moet je een punt ook koesteren."