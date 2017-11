Rekik met Hertha BSC uitgeschakeld in Europa League

Hertha kwam via Mathew Leckie en Davie Selke tot twee keer toe op voorsprong, maar Aritz Aduriz bracht de Spanjaarden tot twee keer toe uit een strafschop langszij. De 3-2 van Inaki Williams deed Hertha kort voor tijd de das om.

Oranje-international Rekik speelde de hele wedstrijd mee. Hij maakte vorig weekend zijn rentree in de Bundesliga, nadat hij enkele dagen eerder de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Roemenië had moeten laten schieten wegens ziekte.

Hertha heeft na vijf wedstrijden pas vier punten en dat is te weinig voor Europese overwintering. In groep J is het Zweedse Östersund geplaatst voor de volgende ronde. Athletic (8) en Zorya Luhansk (6) strijden samen om het tweede ticket.

Arsenal

FC Köln greep tegen Arsenal de laatste kans op overwinteren in de Europa League. De nummer laatst van de Duitse competitie versloeg in eigen huis Arsenal met 1-0 door een strafschop van Sehrou Guirassy.

Bij Arsenal kregen veel bepalende spelers rust. De club uit Londen was met tien punten al zeker van de volgende ronde.

FC Köln heeft nu zes punten, evenveel als Rode Ster Belgrado. De Serviërs, met Mitchell Donald als aanvoerder, kwamen niet verder dan 0-0 bij BATE Borisov. De Wit-Russen hebben vijf punten.

Villarreal

Villarreal verzekerde zich van een plaats in de volgende ronde. De Spaanse ploeg won met 2-3 bij FC Astana en gaat daarmee aan de leiding in groep A. Villarreal heeft na vijf duels elf punten. FC Astana blijft staan op zeven punten. Slavia Praag kan later donderdag op acht punten komen bij winst op Maccabi Tel Aviv.

Junior Kabananga schoot de thuisploeg nog op 1-0. De Spanjaarden kwamen via Daniel Raba nog voor rust op gelijke hoogte. Cedric Bakambu schoot Villarreal in de tweede helft met twee treffers naar 1-3. De late treffer van Patrick Twumasi van Astana was niet voldoende om de Spaanse club van de zege af te houden.

Volgende ronde

Na FCSB uit de Roemeense hoofdstad Boekarest plaatste ook Viktoria Plzen zich voor de knock-outronde. De Tsjechen wonnen in Roemenië met 2-0 en zijn niet meer te achterhalen door FC Lugano. De Zwitsers versloegen Hapoel Beer Sheva met 1-0.

Ook Red Bull Salzburg is als groepswinnaar door. De Oostenrijkers versloegen Guimaraes met 3-0 dankzij doelpunten van Munas Dabbur, Andreas Ulmer en Hwang Hee-Chan. Olympique Marseille staat na de 1-1 tegen Konyaspor tweede in de groep.

In groep L was Zenit St. Petersburg al een ronde verder. Na de 1-0-zege van Real Sociedad bij Rosenborg zijn ook de Spanjaarden zeker van overwinteren. Mikel Oyarzabal maakte in de negentigste minuut het enige doelpunt.

