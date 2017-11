Lyon mede dankzij assist Memphis naar knock-outfase Europa League

In dezelfde groep E drong ook Atalanta Bergamo door tot de volgende ronde. Met Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis wonnen de Italianen met 1-5 van Everton, waar Davy Klaassen aan de aftrap stond. De middenvelder werd na een uur gewisseld. Doelman Maarten Stekelenburg zat niet bij de selectie.

Atalanta en Lyon staan na vijf wedstrijden op elf punten. Daarmee hebben beide clubs een straatlengte voorsprong op Apollon (3) en Everton, dat pas één punt heeft.

Lyon kan extra motivatie putten uit het feit dat de finale van de Europa League dit seizoen in de Franse stad wordt gespeeld. De eindstrijd in het Groupama Stadion is op woensdag 16 mei 2018.

Memphis

Memphis gaf in eigen huis na een halfuur spelen de assist waaruit Nabil Fekir de 2-0 maakte. Mouctar Diakhaby had eerder al de score geopend, Mariano maakte er in de tweede helft 3-0 van. Myziane Maolida, die in de slotfase Memphis was komen vervangen, scoorde de laatste goal.

Kenny Tete bleef bij Lyon op de bank. Oud-Ajacied Bertrand Traoré startte in de basis, maar moest al vroeg naar de kant met een knieblessure.

Atalanta Bergamo gaf het al uitgeschakelde Everton een pak slaag. Bryan Cristante en Andreas Cornelius waren allebei goed voor twee treffers. Robin Gosens, oud-spelers van Heracles Almelo, was de andere doelpuntenmaker voor de club uit de Serie A. Sandro Ramirez scoorde voor Everton.

Rekik

Karim Rekik bleef met Hertha BSC steken in de groepsfase. De Oranje-international speelde de volle negentig minuten in de met 3-2 verloren uitwedstrijd tegen Athletic Club.

Hertha kwam via Mathew Leckie en Davie Selke tot twee keer toe op voorsprong, maar Aritz Aduriz bracht de Spanjaarden tot twee keer toe uit een strafschop langszij. De 3-2 van Inaki Williams deed Hertha kort voor tijd de das om.

Hertha heeft na vijf wedstrijden pas vier punten en dat is te weinig voor Europese overwintering. In groep J is het Zweedse Östersund geplaatst voor de volgende ronde. Athletic (8) en Zorya Luhansk (6) strijden samen om het tweede ticket.

Arsenal

FC Köln greep tegen Arsenal de laatste kans op overwinteren in de Europa League. De nummer laatst van de Duitse competitie versloeg in eigen huis Arsenal met 1-0 door een strafschop van Sehrou Guirassy.

Bij Arsenal kregen veel bepalende spelers rust. De club uit Londen was met tien punten al zeker van een vervolg in de Europa League na de jaarwisseling.

FC Köln heeft nu zes punten, evenveel als Rode Ster Belgrado. De Serviërs, met Mitchell Donald als aanvoerder, kwamen niet verder dan 0-0 bij BATE Borisov. De Wit-Russen hebben vijf punten.

AC Milan

In groep D bereikte AC Milan de volgende ronde. De Italiaanse club versloeg op eigen veld Austria Wien met 5-1. Bij de rust stond de thuisploeg al op 3-1 dankzij treffers van Ricardo Rodriguez, André Silva en Patrick Cutrone. Na de pauze kwamen Silva en Cutrone opnieuw tot scoren.

Ook Villarreal verzekerde zich van een plaats in de knock-outfase. De Spaanse ploeg won met 2-3 bij FC Astana en gaat daarmee aan de leiding in groep A. Villarreal heeft na vijf duels elf punten. FC Astana blijft staan op zeven punten.

Slavia Praag, met Mick van Buren als invaller, won met 0-2 bij het al uitgeschakelde Maccabi Tel Aviv van Jordi Cruijff. De Tsjechen hebben acht punten en staan daarmee op de tweede plaats.

Overwintering

Na vijf van de zes speelronden zijn zestien clubs zeker van overwintering in de Europa League. Acht tickets worden op donderdag 7 december op de laatste speeldag verdeeld.

De 24 geplaatste clubs krijgen na de winter gezelschap van de acht ploegen die als derde eindigen in de Champions League-poules. De knock-outfase van de Europa League begint op 15 februari 2018.

Geplaatst voor de knock-outfase: Villarreal, Dynamo Kiev, Partizan Belgrado, Sporting Braga, AC Milan, Atalanta Bergamo, Olympique Lyon, Steaua Boekarest, Viktoria Plzen, Arsenal, Red Bull Salzburg, Östersunds, Lazio, OGC Nice, Zenit Sint-Petersburg, Real Sociedad.

