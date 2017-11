Geen Europese overwintering voor Vitesse na gelijkspel tegen Lazio

Voorafgaand aan de wedstrijd zag Vitesse zich al geconfronteerd met een schier onmogelijke opdracht. Om een kans te houden op overwintering moest er gewonnen worden in het Stadio Olimpico en moest het duel tussen Nice en Zulte Waregem gelijk eindigen.

Door de uitschakeling van de ploeg van trainer Henk Fraser is er voor het eerst sinds het seizoen 1998/1999 geen enkele Nederlandse ploeg actief in Europa na de winterstop.

De openingsfase in het Stadio Olimpico was voor de Arnhemmers. Tim Matavz schoot nog rakelings naast, maar een fraaie vrije trap van Bryan Linssen trof via de onderkant van de lat wel doel. Lazio-doelman Ivan Vargic moest daarna nog handelend optreden bij schoten van Mason Mount en opnieuw Linssen.

De Vrij

In de loop van de eerste helft drong Lazio, aantredend zonder vaste krachten zoals Stefan de Vrij en Ciro Immobile, wat meer aan. Zo voorkwam Remko Pasveer met een geweldige reflex dat Simone Palombi de gelijkmaker liet aantekenen en vloog een afstandsschot van Alessandro Murgia maar net naast.

Enkele minuten voor rust moest Vitesse alsnog de gelijkmaker incasseren. Luis Alberto nam een voorzet van aanvoerder Dusan Basta op de slof en klopte Pasveer in de korte hoek, waarmee de Spanjaard voor de 1-1 ruststand zorgde.

Castaignos

In de tweede helft was het duel het bekijken aanzienlijk minder waard. Na een uur veerde het publiek even op toen Luca Crecco namens de nummer vijf van de Serie A hard in de hand van Pasveer vuurde, maar verder viel er weinig te beleven.

Met Luc Castaignos voor Matavz en Mitchell van Bergen voor Milot Rashica probeerde Vitesse nog aan te zetten, maar hoewel de wissels een positieve uitwerking hadden, kwamen de Arnhemmers niet verder dan twee kopballetjes van Castaignos.

Nice

OGC Nice won in dezelfde poule met 3-1 van Zulte Waregem, waardoor ook een zege voor Vitesse uitschakeling niet had kunnen voorkomen.

Mario Balotelli was de grote man bij OGC Nice. De Italiaan maakte twee doelpunten tegen de Belgen, allebei in de eerste helft. Eerst benutte hij een strafschop nadat hij zelf onderuit gehaald was, daarna kon hij een voorzet van Alassane Pléa simpel binnenschieten.

In de tweede helft deed Zulte Waregem iets terug in de persoon van de Deen Brian Hamalainen, maar verder dan dat liet Nice, waar Wesley Sneijder negentig minuten op de bank bleef, het niet komen. Adrien Tameze maakte zelfs nog de 3-1 in de slotminuten.

Door de zege op Zulte Waregem verzekeren de Fransen zich van de tweede plaats in poule K. Voor Vitesse is op de laatste speeldag, als de thuiswedstrijd tegen OGC Nice op het programma staat, de derde plaats nog het hoogst haalbare.