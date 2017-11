Engelse bond financiert onderzoek naar dementie onder oud-voetballers

Het onafhankelijke onderzoek met de titel Football's Influence on Lifelong Health and Dementia Risk zal geleid worden door de vooraanstaande arts William Stewart, meldt de FA donderdag op de website.

Stewart stelde drie jaar geleden dat oud-international Jeff Astle was overleden door het te vaak koppen van een bal. Hij hoopt binnen twee à drie jaar definitief duidelijkheid te kunnen geven over de langetermijneffecten van voetbal op de gezondheid.

De arts en zijn collega's bij de universiteit van Glasgow hebben van de FA de opdracht gekregen antwoord te geven op de vraag of dementie en soortgelijke neurologische aandoeningen vaker onder oud-voetballers dan onder andere bevolkingsgroepen voorkomen.

"De laatste tien jaar zijn de zorgen over het risico van dementie door sport flink toegenomen", aldus Stewart. "Gegevens om die zorgen te ondersteunen en te staven zijn er echter nog niet. Met dit onderzoek hopen we daar binnen twee of drie jaar wat meer inzicht in te kunnen krijgen."

Volgens Martin Glenn, algemeen directeur van de FA, wordt het onderzoek het meest grondige ooit naar de gezondheidseffecten van het voetbal. "Dementie kan een vernietigende uitwerking hebben en wij voelden ons als voetbalbond genoodzaakt een onderzoek in te stellen naar de gevaren van de sport."

Shearer

Astle, oud-spits van onder meer West Bromwich Albion en de Engelse nationale ploeg, overleed in 2002 op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van dementie. Uit onderzoek bleek dat hij die aandoening had opgelopen door het veelvuldig koppen van zware leren ballen.

De FA en PFA stelden destijds al een onderzoek in, maar trokken daar al snel weer de trekker uit. Eerder deze week zwengelde Alan Shearer de discussie opnieuw aan door in de documentaire Dementia, Football and Me te pleiten voor gedegen onderzoek.

"Voetbal is een briljant spel, maar we moeten zeker weten dat het geen dodelijk spel is", stelde de 63-voudig international van Engeland. "Er is te weinig onderzoek gedaan. De autoriteiten zijn terughoudend geweest met het zoeken naar antwoorden en hebben belangrijke zaken onder het tapijt geschoven. Dat is niet goed."

Shearer vreest dat hij zelf ook hersenbeschadiging heeft opgelopen in zijn loopbaan, net als Martin Peters, Nobbie Siles en Ray Wilson die in 1966 wereldkampioen werden met Engeland en nu aan dementie lijden.