Oranje boekt geen terreinwinst en blijft twintigste op FIFA-ranking

In de laatste twee wedstrijden onder leiding van bondscoach Dick Advocaat won het Nederlands elftal vriendschappelijke ontmoetingen in Schotland (0-1) en Roemenië (0-3), maar dat levert geen terreinwinst op.

Vorige maand maakte Oranje nog een sprong van negen plaatsen naar de twintigste plek. In augustus bereikte Nederland, in 2011 de nummer één van de wereld, nog een historisch dieptepunt met de 36e positie. Dankzij vijf overwinningen op rij meldde de equipe van Advocaat zich weer in de top twintig.

Ondanks die knappe zegereeks is Nederland er komende zomer voor het eerst sinds 2002 niet bij op het WK. In de kwalificatiegroep werd Oranje derde achter Frankrijk en Zweden. De Scandinavische nummer twee legde via een play-off tegen Italië beslag op een ticket naar Rusland en stijgt op de wereldranglijst zeven plaatsen van 25 naar 18.

Bovenaan de coëfficiëntenlijst van de wereldvoetbalbond vinden weinig verschuivingen plaats. Duitsland is nog altijd de aanvoerder, gevolgd door Brazilië, Portugal, Argentinië en België. Spanje klimt twee plekken en staat nu zesde, voor Polen.

Zwitserland

Zwitserland keert als nummer acht weer terug in de top tien, die wordt gecompleteerd door Frankrijk en Chili. Peru is het kind van de rekening, ondanks het veiligstellen van een WK-ticket in een play-off tegen Nieuw-Zeeland.

De grootste stijger is Noord-Korea. Het geïsoleerde land won twee keer met 4-1 van Maleisië en stijgt achttien plaatsen naar positie 114. Het nietige Laos maakt een vrije val van 22 plekken en staat nu 184e.