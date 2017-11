Van Marwijk bedankt voor terugkeer als bondscoach van Saudi-Arabië

Saudi-Arabië is op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Edgardo Bauza eerder op woensdag. De 54-jarige Argentijn nam in september juist de taken over van Van Marwijk, maar hij werd na oefennederlagen tegen Portugal (3-0) en Bulgarije (1-0) alweer uit zijn functie ontheven.

Van Marwijk voelt zich niet geroepen om het stokje nu weer op te pakken. "Twee maanden geleden kwamen we er niet uit omdat er niet kon worden voldaan aan een aantal eisen wat betreft de samenstelling van mijn staf. Ik ben vanavond benaderd en heb dezelfde eisen neergelegd. Daar wil de bond opnieuw niet aan voldoen. Dan is het voor mij simpel", zegt de Limburger tegenover VI.

"Ik wil alleen beginnen aan deze opdracht als ik denk dat we succes kunnen boeken op het WK. Op deze manier heeft het geen zin."

Boos

Van Marwijk plaatste zich vlak voor de entree van Bauza met Saudi-Arabië voor de vijfde keer in de historie voor het WK, maar besloot zijn aflopende contract niet te verlengen. Hij was boos na het ontslag van enkele stafleden en wilde niet in het land in het Midden-Oosten gaan wonen, iets dat tijdens de contractonderhandelingen wel als eis werd gesteld.

Saudi-Arabië komt volgend jaar in Rusland voor het eerst sinds 2006 weer uit op een WK. De beste prestatie van de huidige nummer 63 op de FIFA-ranking was in 1994, toen de achtste finales werden bereikt op het mondiale eindtoernooi in de Verenigde Staten. In 1998, 2002 en 2006 strandde Saudi-Arabië in de groepsfase.

De loting voor het WK in Rusland vindt op 1 december plaats in het Kremlin in Moskou. Saudi-Arabië is ingedeeld in de relatief zwakke pot 4.