Geplaagd Lille legt trainer Bielsa 'tijdelijke schorsing' op

Het is nog niet bekend waarom Bielsa wordt geschorst door Lille en wie zijn taken overneemt. De club kent vooralsnog een teleurstellend seizoen in de Ligue 1 met drie overwinningen in de eerste dertien wedstrijden.

Door de slechte seizoensstart neemt Lille, waar ex-Ajacied Anwar El Ghazi onder contract staat, momenteel de negentiende en voorlaatste plek in op de ranglijst met twaalf punten.

Bielsa, die in februari dit jaar werd aangesteld bij Lille, eindigde vorig seizoen nog op de elfde plek met de kampioen van 2011. De seizoenen daarvoor eindigde Lille veilig in de subtop.

Argentinië

De 62-jarige Bielsa was eerder in zijn loopbaan onder meer bondscoach van Argentinië, waarmee hij in 2004 goud won op de Olympische Spelen, en Chili.

Bielsa deed het tussen 2011 en 2013 ook goed bij Athletic Bilbao, maar was daarna minder gelukkig bij Olympique Marseille. Hij diende al na de eerste competitiewedstrijd in het seizoen 2015/2016, die werd verloren van Caen, zijn ontslag in.

In 2016 tekende Bielsa een contract bij Lazio, maar ook die samenwerking verliep desastreus. 'El Loco' besloot al na twee dagen op te stappen bij de club uit de Serie A.

Lille vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Montpellier, de huidige nummer acht. Die wedstrijd begint om 20.00 uur.

