Chelsea verder, Blind met United nog niet zeker van achtste finales CL

Chelsea stond halverwege al op een 0-2 voorsprong door doelpunten van Eden Hazard (strafschop) en Willian. Na rust bepaalden Cesc Fabregas wederom vanaf de stip en Willian met zijn tweede treffer van de avond de eindstand op 0-4.

Chelsea werd bij de 0-1 na een kleine twintig minuten spelen wel geholpen door de Portugese scheidsrechter Manuel de Sousa, die na een lichte overtreding van Rashad Farhad Sadygov op Willian een penalty gaf en de verdediger van Qarabag bovendien met een rode kaart van het veld stuurde.

Chelsea nam bovendien de eerste plaats in poule C over van AS Roma, dat met Kevin Strootman als invaller in Wanda Metropolitano met 2-0 onderuit ging tegen Atletico Madrid.

Antoine Griezmann, die met een fraaie omhaal het net vond, en Kevin Gameiro bezorgden de Spanjaarden in de laatste twintig minuten het laatste sprankje hoop op een vervolg na de winterstop in het miljoenenbal.

Chelsea gaat aan kop met tien punten, gevolgd door Roma (acht punten), Atletico (zes punten) en Qarabag (twee punten). Roma speelt over twee weken op de slotdag van de groepsfase thuis tegen het uitgerangeerde Qarabag, Atletico kruist op Stamford Bridge de degens met Chelsea.

Poule A

In poule A slaagde Manchester United er nog niet in de achtste finales van de Champions League te bereiken. De Engelsen hadden in de uitwedstrijd tegen FC Basel genoeg aan een gelijkspel, maar dolven in extremis het onderspit: 1-0.

Michael Lang liep in de 89e minuut weg uit de rug van de in de basis gestarte Daley Blind en kon de bal na een voorzet van rechts bij de tweede paal in het doel tikken.

In het andere duel in de poule won CSKA Moskou met 2-0 van Benfica dankzij goals van Georgi Shchennikov (vanuit buitenspelpositie) en Jardel, die zijn eigen doelman onbedoeld passeerde.

De 2-0 zege betekende een primeur voor CSKA-doelman Igor Akinfeev. De 31-jarige Rus hield voor het eerst in 43 Champions League-wedstrijden de nul.

United gaat ondanks de nederlaag in Zwitserland nog wel aan de leiding met twaalf punten. Basel en CSKA staan allebei op negen punten. Over twee weken speelt United in eigen huis tegen CSKA, Basel gaat op bezoek bij het nog puntloze en uitgeschakelde Benfica.

